Maç bitti kavgası bitmedi! Halil Dervişoğlu Galatasaray taraftarını ikiye böldü - Haberler
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Maç bitti kavgası bitmedi! Halil Dervişoğlu Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Halil Dervişoğlu'nun Göztepe maçındaki görüntüsü taraftarın tepkisini çekti. Son anlarda Galatasaray lehine çalınan penaltıda kulübede moralsiz şekilde oturan genç futbolcunun o hali gündeme damga vurdu. Halil'e destek çıkanlar da oldu.

Galatasaray'da tepkilerin hedefi bu kez Halil Dervişoğlu. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri toplayan Halil'in takımda mutsuz olduğuna dair çıkan söylentilerin de sonu gelmiyor.

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Galatasaray'ın son nefeste kazandığı Göztepe maçında taraftarlar Halil'in kulübedeki görüntüsüne takıldı. Oyundan alınan genç futbolcunun Galatasaray lehine 90+8'de verilen penaltıdaki hali taraftarın tepkisini çekti. Sabah yazarı Bülent Timurlenk Halil için, "40 yıldır futbol izleyicisiyim, böyle bir şey görmedim. Halil zorunlu hizmet futbolculuk yapıyormuş gibi. Surat ifadesi bile öyle. Mecburiyetten oynuyormuş gibi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki tepkiler:

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Maç bitti kavgası bitmedi! Genç yıldız Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Halil Dervişoğlu, Galatasaray, Spor, Haberler

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