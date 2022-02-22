Maç bitti kavgası bitmedi! Halil Dervişoğlu Galatasaray taraftarını ikiye böldü

Galatasaray'da tepkilerin hedefi bu kez Halil Dervişoğlu. Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri toplayan Halil'in takımda mutsuz olduğuna dair çıkan söylentilerin de sonu gelmiyor.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Galatasaray'ın son nefeste kazandığı Göztepe maçında taraftarlar Halil'in kulübedeki görüntüsüne takıldı. Oyundan alınan genç futbolcunun Galatasaray lehine 90+8'de verilen penaltıdaki hali taraftarın tepkisini çekti. Sabah yazarı Bülent Timurlenk Halil için, "40 yıldır futbol izleyicisiyim, böyle bir şey görmedim. Halil zorunlu hizmet futbolculuk yapıyormuş gibi. Surat ifadesi bile öyle. Mecburiyetten oynuyormuş gibi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki tepkiler: