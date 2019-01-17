Lyon Üniversitesi'nde Patlama... 3 Kişi Yaralandı

Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Lyon Üniversitesi'nin çatısında süren tadilat çalışması sırasında yaşanan patlamada 3 kişi yaralandı. Yetkililer, ard arda meydana gelen patlama ve yangının gazdan kaynaklanmış olmasından şüphelenildiğini belirtti. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Meydana gelen patlamalar farklı noktalardan bir çok kişi tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA