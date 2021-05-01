Lütfihak Alpkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Lütfihak Alpkan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Lütfihak Alpkan geliyor. Lütfihak Alpkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Peki, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Lütfihak Alpkan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Lütfihak Alpkan'ın kariyeri ve biyografisine haberimizden bakabilirsiniz. Peki, Lütfihak Alpkan kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, hangi bakanlığa atanmıştır? Detaylar yazımızda.

LÜTFİHAK ALPKAN HANGİ BAKANLIĞA ATANDI?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Prof. Dr. Lutfihak Alpkan ve Ahmet Erdem atandı.

LÜTFİHAK ALPKAN KİMDİR?

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Alpkan, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ve 1997 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında yüksek lisans dereceleri aldı. 2000 yılında ise Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Genel İşletme alanında doktorasını tamamladı.

Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik vb. konularda eğitim, araştırma, yayın ve hakemlik faaliyetlerini sürdüren Alpkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Bölüm Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü, Vekil Dekanlık, Rektör Danışmanlığı gibi idari görevler üstlendi. Alpkan, 2004'te Yönetim ve Organizasyon alanında "doçent" ve 2009'da "profesör" unvanını aldı.

Uluslararası Stratejik Yönetim ve Yöneticiler Derneği kurucu Başkan Yardımcısı ve International Strategic Management Conference'ın Başkanı olan Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Halen İTÜ Rektör Yardımcısı olan Alpkan evli ve iki çocuk babasıdır.