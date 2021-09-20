Lüleburgaz'da 'Hareket' dolu hafta sonu - Haberler
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Lüleburgaz'da "Hareket" dolu hafta sonu

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Lüleburgaz'da

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında yoğun bir etkinlik programı gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonunu dolu dolu etkinliklerle tamamladı.

Cumartesi ve Pazar günleri bir tarafta tenis turnuvası diğer yanda Street Ball turnuvası, bir tarafta slot car yarışı diğer yanda halk koşusu etkinliği düzenlenirken vatandaşlar hareketli bir hafta sonu geçirdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 16-22 Eylül tarihleri arasındaki Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği aktiviteler tüm hızıyla sürüyor. Her güne bir etkinlik takvimi planlayan Lüleburgaz Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu hareket dolu etkinlikler gerçekleştirdi.

Sokak basketbolu heyecanı!

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akım Koleji'nde Sokak Basketbolu turnuvası düzenlendi. Yüksek katılımın olduğu ve iki gün süren turnuvada, takımlarını kuran gençler birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın sonunda kazanan takımlara ve "gönüllerin şampiyonlarına" ödülleri Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay tarafından verildi.

Tenis turnuvası nefesleri kesti!

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği Balkan Çocuklar Tenis Turnuvası da büyük heyecana sahne oldu. Gerçekleştirilen tenis turnuvasında Bulgaristan'dan katılan takımlar ile Lüleburgaz Tenis Kulübü sporcuları ter döktü. Kıyasıya mücadele içerisinde geçen ve çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere ödülleri Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Gülcan Ayışığı ve Ali Aydemir tarafından verildi.

Güne koşuyla zinde başladılar

Tüm bunlarla birlikte Pazar sabahı Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, vatandaşlarla birlikte "Halk Koşusu'na" katıldı. Sabah erken saatte gerçekleştirilen, Yeni Tören Alanı'ndan başlayıp sırasıyla İstanbul Caddesi-Nokta-Fatih Caddesi-İstanbul Caddesi ve Kongre Meydanı'nda sona eren koşuda katılımcılar güne zinde başladı.

Etkinlikler bu hafta da sürüyor!

Lüleburgaz Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası doğrultusundaki etkinlikleri bu hafta da sürüyor. 22 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilecek etkinlikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarıyla Lüleburgaz Belediyesi kurumsal internet sitesine tıklayabilir.

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Haber: Lüleburgaz'da 'Hareket' dolu hafta sonu - Haberler
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