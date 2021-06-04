Son dakika... İSTANBUL-LÜKS OTOMOBİLLERDE YENİ TREND: KİŞİSELLEŞTİRME

Son dakika haber: ? Lüks otomobil tutkunları, milyonlar ödedikleri araçların kendilerine özel olmasını talep ediyor.

? Lüks otomobil tutkunları, milyonlar ödedikleri araçların kendilerine özel olmasını talep ediyor. Son yıllarda oldukça popüler olan bu trendde, direksiyondan, jant modeline, aracın renginden, deri ve kumaş döşemelerine ve emniyet kemerine kadar birçok aksesuar kişinin zevkine göre tasarlanıyor. 2 milyondan başlayarak 5 milyon liraya kadar çıkan otomobillere ise talep oldukça fazla. Makam araçlarında siyah, spor otomobillerde ise kahverengi, lacivert ve kırmızı gibi renk çeşitliliği ön plana çıkıyor.

Dünyada yükselen bir trend olan kişiye özel araç merakı Türkiye'de de ilgi görüyor. Porche Taycan 4S ve Tesla Model 3 araçları ile birçok elektrikli aracı da Türkiye'ye ilk kez getirdiklerini belirten Awcı Motors Kurucusu Serhat Avcı, tasarımı farklılaşan ve yüksek performansa sahip otomobillerin ön plana çıktığını söyledi. Kişiye özel tasarlanmış, birbirinden özel opsiyonlara sahip lüks araç satış konseptine yönelik bilgi veren Avcı, denizcilik sektörünün en büyük buluşması kabul edilen CNR Avrasya Boat Show'da stand açtıklarını ve çok ilgi gördüklerini aktardı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE ARAÇ GÖNDERİYORUZ'

Otomobilin artık insanlar için yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Avcı, 2 yıldır özellikle lüks otomobillerde kişiselleştirmenin çok talep edildiğini söyledi. Avcı, 'Özellikle İstanbul'da trafikte uzun saatler geçiriyoruz. 4-5 saatimizi otomobilde geçirince, bize özel olsun istiyoruz. Türkiye'nin her iline araç satışımız bulunuyor. Lüks araca talep pandemi döneminde bile arttı. Gelecekte de ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Sektörün geleceğini iyi görüyorum. Bu yıl sonuna kadar fiyatlarda düşüş beklemiyorum. Müşterilerimiz milyon liralık lüks araçları kişiselleştirmek istiyor. Biz de rengini, koltuğunu, jantını nasıl istiyorsa o şekilde siparişini alıp üretilmesi için aracılık yapıyoruz. Sektörde bu alanda öncü şirketlerden biriyiz. Kişiye özel hazırlanan araçları sergilemek için fuarda bulunuyoruz. İlgiden de memnunuz,' dedi.

MÜŞTERİNİN HAYALİNDEKİ ARABAYI TASARLIYORUZ

Avcı, 'İnsanlar milyonluk araçları aldığı zaman, kendilerine özel üretilsin istiyorlar. Bize gelen müşteriye bu hizmeti veriyoruz. Otomobilin jantı, dış ve iç rengi ile aksesuarları tamamen kendi isteğine göre seçilip aracın üretimine başlanıyor. Müşterinin hayalindeki arabayı tasarlayıp sahip olabilme imkanı sağlıyoruz ' diye konuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

En başından aracın tasarlanma sürecini anlatan Avcı, 'Kişiler bize gelerek, hayal ettikleri araçta olmasını istedikleri opsiyonları aktardıktan sonra araç konfigüratör'ü ile bir sipariş araç listesi hazırlanıyor akabinde üretim aşamasına geçiliyor ve 3 ay gibi bir süre içerisinde araç üretimi tamamlanınca aracı Türkiye'ye ithal ediyoruz ve teslimatı tamamlıyoruz' ifadelerini kullandı.

YÜKSEK FİYAT FARKI YOK

Özel tasarım araçlarda yüksek bir fiyat farkı olmadığını söyleyen Avcı, 'Çünkü hazır bir aracı aldığınız zaman belki de ihtiyacınız olmayan bir aksesuar oluyor, parasını ödüyorsunuz. Ama kendinize özel araç sipariş ettiğinizde sadece ihtiyacınız olan aksesuarı ekletiyorsunuz. Bazen ilginç talepler oluyor, örneğin, Porsche'un bir modelinde kırmızı rengi yoktu. Müşterinin bu yönde talebi olunca üretilmesini sağlayarak, Türkiye'ye ilk biz getirdik. Araç şu anda hazır, kendisine teslim edeceğiz' dedi.

2 MİLYON LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILIYOR

Özellikle elektrikli araçların ÖTV artışı olarak fiyatlarının değiştiğini belirten Serhat Avcı, 'Lüks otomobiller 2 milyondan başlayıp, 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Döviz kurlarındaki hareketlenmeye bağlı olarak satışlarda zaman zaman düşüşler yaşadık.Fakat yüksek talep her zaman yerini korudu.' diye konuştu.

AYDA 35 ARAÇ SATILIYOR

Ayda 35 araç sattıklarını ifade eden Avcı, 'Kişiselleştirilebilen araçlar içerisinde ön plana çıkan elektrikli spor otomobiller de mevcut. Ayrıca bu otomobillerin kişiselleştirilen özellikleri de daha fazla. En çok dış, iç ve jantın renklerinde değişiklik talep ediliyor. Emniyet kemerinin rengikarar verilen özelliklerde başı çekiyor. Kişiler araçtaki halı paspasının rengine kadar karar verebiliyor. Spor otomobillerde kırmızı, kahverengi, vişne, bordo gibi renkler ön plana çıkıyor. Futbolcu ve sanatçılarla da çalışıyoruz. Onlarda, aksesuar içeriği fazla, masaj fonksiyonlu ve özel donanımlara sahip araçlara sahip olmak istiyor' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı