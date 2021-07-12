Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
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Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir

Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Spor

"Geçen sezon çok gol yedik""Futbol taraftarla güzel""Mesleğimi çok seviyorum""Şampiyon olmak zorundayız"Murat KÜÇÜK / DÜZCE, - Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın...

"Geçen sezon çok gol yedik"

"Futbol taraftarla güzel"

"Mesleğimi çok seviyorum" "Şampiyon olmak zorundayız"

Murat KÜÇÜK/ DÜZCE, - Yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gustavo, "Çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluğumuzu biliyoruz, sahada birbirimize yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak zorundayız. Bunu biliyoruz" dedi."GEÇEN SEZONKİ HATALARIMIZI DÜZLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir felsefe yaratmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren deneyimli oyuncu, "Kampın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Geçen sezon düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni hocamızla yeni bir felsefe için çalışıyoruz. Herkes hocamızın isteklerini yapmak için çok konsantre" ifadelerini kullandı."HER ŞEYDEN ÖNCE KULÜP GELİR"Fenerbahçe'ye geldiği günden bugüne kadar hep şampiyonluğu düşündüğünü söyleyen Gustavo, "Buradaki 3'üncü sezonum, ilk andan beri şampiyonluk hedefiyle geldim, bu sezon da farklı olmayacak. Oyuncular olarak sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi olmalıyız, kolektif olmalıyız, sorumluluklarının bilincinde bir takım olmalıyız, her şeyde önce kulüp gelir" şeklinde konuştu."ÖNEMLİ OLAN HOCANIN HANGİ DİLİ KONUŞTUĞU DEĞİL NEYİ ANALTMAK İSTEDİĞİ"Portekizli teknik adam Pereira'nın oyununa güvendiklerini vurgulayan Gustavo, "Antrenörün hangi dili konuştuğundan çok, ne anlatmak istediğini anlamak önemli. Hocamız İngilizce konuşuyor ve önemli olan hangi dili konuştuğu değil, neyi anlatmak istediği. Hocamız oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de ona inanıyoruz. Önemli olan bunu sahada gösterebilmek" dedi."GEÇEN SEZON ÇOK GOL YEDİK"Geçen sezon birçok kırılma anı yaşadıklarını kaydeden tecrübeli orta saha oyuncusu, "Geçmiş hakkında konuşmak zordur, mevcut zamana odaklanmalıyız. Geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yemiştik. Bunu düzletmeliyiz. Geçen yılı bir maçla özetleyemem, geçen sezonun birçok kırılma anı var. Hocamız geçen sezonu en iyi şekilde analiz edecektir. Geçen sezon çok fazla gelen ve giden oyuncular oldu. İstediğimiz birlikteliği ve kolektif oyunu sağlayamadık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz" diye konuştu."FUTBOL TARAFTARLA GÜZEL"Maçları taraftarla oynamanın öneminde değinen Gustavo, "Futbolun güzelliği taraftar. Onların yaşatmış olduğu duyguların pozitif etkisi olacaktır. Futbol taraftarla güzel" dedi."MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"Futbolu çok sevdiğini ve minnet duyduğunu dile getiren Gustavo, "Mesleğimi yaparken her gün son günüm gibi bakıyorum. İşime aşığım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum, futbola duyduğum aşkın yanında minnettarlık da duyuyorum. Kaç yaşına kadar oynarım bilmiyorum ama son güne kadar mücadele edip futbol oynamak istiyorum" açıklamasında bulundu."ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"Kampın iyi geçtiğini aktaran Gustavo, "Çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluğunu biliyoruz, sahada birbirimize yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak zorundayız. Bunu biliyoruz. Bunu sahada gösterebilirsek şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu."HER ZAMAN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ne kadar çok zorlukla karşılaşırsam benim için o kadar iyidir. Hayatta öğrenmek için zaman zaman zor ya da alışık olduğunuzun dışında zamanlardan geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu durum da benim için farklı olmadı. O zaman da karara saygı duydum, çalışmayı hiç bırakmadım, her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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Luiz Gustavo: Her şeyden önce kulüp gelir - Haberler Spor
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