Lucescu'dan Fikret Orman'a Ziyaret
Kulübün 100. yılında Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, siyah-bayazlı ekibin stadı Vodafone Park'ı gezdi.
Kulübün 100. yılında Beşiktaş'a şampiyonluk yaşatan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, siyah-bayazlı ekibin stadı Vodafone Park'ı gezdi.
Başkan Fikret Orman'la stadı gezen Rumen teknik adam daha sonrasında Beşiktaş Müzesi'ne geçti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Başkanımız Fikret Orman, Futbol Takımımızın 2002-2004 yılları arasında teknik direktörlük görevini yapmış ve Kulübümüzün 100. yılında Beşiktaşımızı şampiyonluğa taşımış olan Mircea Lucescu'yu Vodafone Park'ta ağırladı.
Eski teknik direktörümüz Mircea Lucescu ile sohbet edip görüş alışverişinde bulunan Başkanımız Fikret Orman, daha sonra Mircea Lucescu ile Vodafone Park'ta gezdi.
Başkanımız Fikret Orman ile Mircea Lucescu, Vodafone Park gezisinin ardından Beşiktaş JK Müzesi'ne geçti.
Müze hakkında Başkanımız Fikret Orman'dan bilgi alan Mircea Lucescu, Futbol Takımımızın 2002-2003 sezonunda kendisinin teknik direktörlük görevinde kazandığımız şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi." - İstanbul