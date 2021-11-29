Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

Lübnan'da derinleşen ekonomik krize ve günlük 20 saati bulan elektrik kesintilerine tepki gösteren halk, başkent Beyrut'taki bazı ana yol ve caddeleri trafiğe kapattı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine Beyrut'ta sabahın erken saatlerinden itibaren eylemler düzenlenmeye başlandı.

Beyrut'un ana yol güzergahları, kent merkezindeki işlek caddeler ve diğer kentlere giden aktarma yolları eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Yolları taşlar ve araçlarla kapatan eylemciler, daha sonra da lastik yaktı. Bazı göstericiler de cadde ve yol üzerinde oturma eylemi başlattı.

Lübnan ordusu ve polisi ise protestoculara müdahale etmeden yolları açmaya çalışıyor.

Lübnan'da karaborsada 24 Kasım itibarıyla Dolar yeni bir rekor kırarak 24 bin Lübnan lirasını geçmişti.

Yaşanan kur artışına rağmen, banka ve resmi kurumlarda halen 1 ABD doları 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden hesaplanıyor.

Hükümet, karaborsadaki dolar fiyatının gerçek olmadığını ve piyasanın manipüle edildiğini savunuyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin (BM), 1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonuna göre, 2021 yılı itibarıyla Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk sıkıntısı çekiyor.

Uluslararası Para Fonunun 2020'ye ait raporuna göre de Lübnan'da kişi başına düşen yıllık gelir yaşanan krizden sonra 8 bin dolardan 3 bin doların altına kadar düştü.