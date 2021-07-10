Lübnan'da eczacılar grevde
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Lübnan'da eczacılar grevde

Lübnan'da eczacılar grevde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da eczacılar, ülkedeki ekonomik krizi protesto ederek greve gitti.

Lübnan'da eczacılar, ülkedeki ekonomik krizi protesto ederek greve gitti.

Lübnan'da ekonomik kriz devam ediyor. Ülkede yerel para biriminin değer kaybetmesinin yanı sıra akaryakıt ve ilaç kıtlığı yaşanıyor. Lübnan Merkez Bankası, dolar rezervlerinin durumu nedeniyle yakıt ve ilaç ithalatını sınırlandırmıştı. Ülkedeki bazı eczanelerin stoklarında ilaç tükenirken, sınırlandırmalar nedeniyle ağrı kesiciler ve bebek mamaları dahil pek çok ilaç ithal edilemiyor. Halk ilaç bulmakta zorlanırken, ülke genelinde eczaneler bugün grev başlattı. Başkent Beyrut dahil birçok şehirde eczaneler kepenk kapattı.

Eczacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Cuma sabah saatlerinden itibaren genel grev başlıyoruz" denildi. Yetkililerin acil çözüm bulmalarını isteyen dernek, yakında ülkedeki bütün eczanelerin kapanabileceği uyarısını yaptı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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