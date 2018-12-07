Loris Karius, Alanyaspor Maçında Yaptığı Kurtarışlarla Beşiktaş'ı İpten Aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Beşiktaş'ta Loris Karius maç içinde yaptığı kurtarışlarla siyah-beyazlı takımı ayakta tuttu.

İLK KEZ 2 MAÇ ÜST ÜSTE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Alman kaleci özellikle maçın 90+3. dakikasında yaptığı kurtarışla 1 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Öte yandan Loris Karius, Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı.

"AKICI BİR OYUN OLMADI"

Maç sonunda konuşan Karius, Takım olarak iyi bir performans ortaya koyamadık. Akıcı bir oyun olmadı ve 2 puan bıraktık. Devre arasından önce oynayacağımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor ki, zirvede kalalım." dedi.