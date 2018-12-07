Loris Karius, Alanyaspor Maçında Yaptığı Kurtarışlarla Beşiktaş'ı İpten Aldı
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Aytemiz Alanyaspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla siyah-beyazlı takıma hayat verdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 15. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadında oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Beşiktaş'ta Loris Karius maç içinde yaptığı kurtarışlarla siyah-beyazlı takımı ayakta tuttu.
İLK KEZ 2 MAÇ ÜST ÜSTE KALESİNİ GOLE KAPATTI
Alman kaleci özellikle maçın 90+3. dakikasında yaptığı kurtarışla 1 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Öte yandan Loris Karius, Süper Lig kariyerinde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapattı.
"AKICI BİR OYUN OLMADI"
Maç sonunda konuşan Karius, Takım olarak iyi bir performans ortaya koyamadık. Akıcı bir oyun olmadı ve 2 puan bıraktık. Devre arasından önce oynayacağımız tüm maçları kazanmamız gerekiyor ki, zirvede kalalım." dedi.
YORUMLAR (7)
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sergen fenerbahceye al ali koç abi pişman olmassin küme düşen kaç takimi kurtardı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Her zaman ki gibi beşiktaşlı vida ceza sahasında adamı çekip düşürüyor. Vardan bakma gereği bile duymuyorlar sonuç olarak PENALTI YOK. İstifa TFF.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Eyyy tff, eyyyyy fikret orman bu VAR nerdeee beşiktaş alanyada nasil berabere kalır. VAR arizalimi yoksa uyuyormuCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Fikret orman alanya maçınızda galiba var arizaliydi berabere kalmış takımınız bu konuda açıklamanızı daha doğrusu gereğini yapmanızı bekliyoruzzzzzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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haha sekiztas sampiyon olacak gecen hafta beles penalti aldilar bu hafta benimkuponu yaktilarCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır