Lopez'in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian

DÜNYACA ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi.

Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro'ya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı. Antalya'dan önce Moskova'da konser verecek Jennifer Lopez'in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev alacak. Lopez'in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.

Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrılırken ünlü şarkıcı, konseri için 1 locayı özel bir misafirine ayırttı. Jennifer Lopez'in ayırttığı özel locada, Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Demet Akalın, eşi Okan Kurt, kızı Hira Kurt, Pelin- Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi ünlü isimlerin de gelmesi bekleniyor.



Kaynak: DHA