Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı
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Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı

28.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:50

Bir son dakika haberine göre - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve Covid-19 karşıtlarının düzenlediği protestoda polis 60'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

- Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve Covid-19 karşıtlarının düzenlediği protestoda polis 60'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Avrupa'da aşı ve Covid-19 tedbirlerine karşı olan kişi ve grupların protestolarına her gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hyde Park'ta bir araya gelen binlerce kişi aşıları ve Covid-19 kısıtlamalarını protesto etti. Göstericiler, Hyde Park'tan başladıkları yürüyüşlerine Oxford Caddesi geldiklerinde farklı yönlere dağılarak devam etti. Göstericiler, sık sık "Aşı olmak istemiyoruz", "Hükümet politika değiştirmeli" ve "Başbakan Boris Johnson istifa" sloganları attı.

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Başkent polisi, yaklaşık 3 saat süren protestolar sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, çıkan olaylarda 60'dan fazla kişiyi gözaltına aldı. Polis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oxford Circus ve Regent Street civarında kalabalıklar protesto etmeye ve toplanmaya devam ediyor. İnsanları bölgeyi terk etmeye ve eve gitmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde tutuklama veya yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

Polis, gözaltıların korona virüs kısıtlamalarının ihlali de dahil olmak üzere farklı suçlardan yapıldığını aktardı.

Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı
Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı
Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı
Son dakika haberi... - Londra'da aşı karşıtlarından protesto: 60'dan fazla gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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