Lokanta sahibi, iş yerinin duvarını Yeşilçam oyuncularının resimleriyle donattı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde bir lokanta işletmecisi, iş yerinin duvarlarını Yeşilçam filmleri oyuncularının resimleriyle süsletti.

Adana-Ankara Otoyolu'ndaki işletmenin sahibi Yusuf Ulussever, genelde uzun yol şoförleri ile yolculuk yapan sürücüleri ağırladığı iş yerinin duvarlarını, sinema sanatçılarının resimleriyle donatmak istedi.

Ulusever'in talebi üzerine çalışmalara başlayan resim öğretmeni İlker Sarı, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin oyuncuları Türkan Şoray ve Kadir İnanır ile "Çiçek Abbas" filminin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın portrelerini lokantanın duvarlarına çizdi.

Resimler, müşterilerin de beğenisini kazandı.

Ulusever, AA muhabirine, çocukluğundan itibaren Yeşilçam filmlerine ilgi duyduğunu belirterek, "Bizler genelde 'kamyoncu esnafı'na hitap ettiğimiz için Selvi Boylum Al Yazmalım'daki kırmızı kamyonu da çalışmamıza dahil ederek böyle bir şey yaptık. Müşterilerimiz yemeğe oturmadan duvarda fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarında paylaşıyor." dedi.

Sarı ise çalışmanın yaklaşık 10 gün sürdüğünü söyledi.