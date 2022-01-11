Limonun kabuğu kendinden değerli

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye yetiştiriciliği yapan Ahmet Yiğenoğlu, dalında kilosunu 1 TL'ye alıcı bulamadığı limonların kabuklarını kurutarak satıyor. Yiğenoğlu, kuru narenciye kabuğunun kilosunu geçen yıl 5 ile 7 lira arasında sattıklarını bu yıl ise tüccarların henüz fiyat vermediğini söyledi.

Narenciye üretiminin yaygın yapıldığı Kozan'da dalında kalan narenciye ürünlerinin kabukları, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere büyük bir emek ile yeniden ekonomiye kazandırılmak için kurutuluyor. Bazı üreticiler bahçelerde topladıkları limon ve portakalları tek tek soyup kabuklarını iplere asarak kurutuyor.

Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan Beyti Sert (65), emekli olduğunu eşiyle birlikte narenciye kabuklarını kurutup sattıklarını söyledi.

Limonu dalında kalan Ahmet Yiğenoğlu ise limonun kabuklarını soymak için ailesiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "Doğudan gelenler 500 kuruşa limonları aldı. Kalanları da böyle kurutuyoruz. Soyup tek tek asıp kuruttuktan sonra tüccara veriyoruz. Batı bölgelerindeki fabrikalara gidiyor. Adana'mızda bunu değerlendirecek maalesef fabrikamız yok. 1 ton narenciye kabuğu kurutmayı hedefliyoruz. Geçen yıllarda kilosu 5 ile 7 arasında satılıyordu. Bu sene fiyat belli değil. Ama limon dibine düşerse asit ağaca ve toprağa zarar veriyor. Böyle değerlendiriyoruz. En azından ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Herkes kazanmış oluyor" dedi. - ADANA