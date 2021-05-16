Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı
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Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı

Lille, Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 37. haftasında Pierre Mauroy Stadı'nda lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti.

Karşılaşmada her iki takımdan gol sesi çıkmadı.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) evinde Reims'i 4-0 yendi. PSG'nin gollerini 13. dakikada penaltıdan Neymar, 24. dakikada Kylian Mbappe, 68. dakikada Marquinhos ve 89. dakikada Kean attı.

Reims, Abdelhamid'in 11. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçlarla Lille puanını 80'e yükseltirken liderliğini sürdürdü ancak PSG puan farkını 1'e düşürdü. Paris ekibi puanını 79'a yükseltti.

Lille bu sezon kalan son lig maçını kazanması halinde Ligue 1'de 10 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.

Ligin diğer karşılaşmalarında Monaco evinde Rennes'i 2-1, Lyon da deplasmanda Nimes'i 5-2 mağlup etti. Monaco puanını 77'ye ve Lyon 76'ya yükseltirken, iki takım sırasıyla 3. ve 4. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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