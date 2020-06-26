Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare Petrol Sahası'na "yabancı paralı askerlerin" girmesinden kaygılı
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Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare Petrol Sahası'na "yabancı paralı askerlerin" girmesinden kaygılı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş vaziyette olduğu Şerare Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu belirtti.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Şerare Petrol Sahası'na
26.06.2020 15:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:35

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki yüksek kapasiteye sahip ancak üretimin durmuş vaziyette olduğu Şerare Petrol Sahası'na Rus ve diğer uyruklardan yabancı paralı askerlerin girmesinden derin kaygı duyulduğunu belirtti.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatıyla yetkili Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Rus ve diğer uyruklardan paralı askerlerin 25 Haziran akşamı ülkenin güneyindeki Şerare Petrol Sahası'na konvoy halinde gelerek burada Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grupla görüşmesinden büyük endişe duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah, yabancı ülkelerin petrol üretimini engellemesini kesinlikle reddettiğini belirterek, Libya'nın küresel petrol piyasasındaki yokluğundan yabancı ülkelerin faydalandığını göz önüne almak gerektiğini kaydetti.

Bu ülkelerin bir kısmının Libya'nın petrol üretiminin kesintiye uğramasını kamuoyu önünde üzüntüyle karşıladığını söylerken perde arkasından üretimi aksatan güçleri desteklediğine dikkati çeken Sanallah, şöyle devam etti:

"Libya petrol sahalarında üretimi duraklatma hedefindeki Rus veya diğer yabancı uyruklardan paralı askerlere ihtiyacımız yok. Bizim, petrol gelirlerinin tüm Libyalılara eşit ve adil biçimde dağıtılması için petrol üretimini devam ettirecek vatansever, profesyonel, bağımsız güvenlik güçlerine ihtiyacımız var."

Sanallah, Libya'nın paralı askerler nedeniyle sadece Ulusal Petrol Kurumunun temel görevi olan petrol üretiminden alıkoyulması ve petrol gelirlerinin kaybıyla değil, petrol üretim altyapısının çürümeye maruz bırakılması ve bakım çalışmalarının engellenmesiyle de zarara uğratıldığını vurguladı.

Hafter saflarında Wagner'in paralı askerleri

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000'den fazla paralı askeriyle Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşıyor.

Hafter saldırıları petrol gelirlerini sekteye uğrattı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, 2014'ten bu yana yürüttüğü savaşın bir parçası olarak petrol üretimini de hedef alması, Libya'yı bugüne kadar milyarlarca dolar zarara uğrattı.

Hafter'in, Libya hükümetine giden kaynakları kesmek için ülkenin doğu kesimlerindeki petrol tesislerini ocak ayında kapatmasıyla petrol üretimi neredeyse durma noktasına geldi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan birkaç gün önce yapılan açıklamada, ülkede son 157 günde yaşanan kesintilerin ekonomiye zararının yaklaşık 6 milyar dolar olduğu açıklandı.

Hafter'in 2019 başında düzenlediği operasyonla ülkenin güneyindeki petrol sahalarını da ele geçirdi.

Fizan bölgesindeki "kara altın madeni" olarak kabul edilen Şerare Petrol Sahası, ülkenin tek başına en fazla ham petrol üretim kapasitesine sahip petrol kuyusu olarak öne çıkıyor.

Şerare'nin yanı sıra El-Fil Petrol Sahası da bölgedeki önemli petrol yataklarından biri olarak tanınıyor.

Libya ordusunun, Halife Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde elde ettiği üst üste başarıların ardından Şerare Petrol Sahası'nda üretim yeniden başlamış ancak bölgede Hafter yanlısı silahlı bir grup üretimi yeniden durdurmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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