Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu alması AB'yi memnun etti
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Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu alması AB'yi memnun etti

11.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:27
Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu alması AB'yi memnun etti

Avrupa Birliği (AB), Libya'da yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), Libya'da yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasını memnuniyetle karşıladı.

AB ve üye ülkeler adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığında yeni hükümetin kurulmasının ardından, Libya'da ulusal birlik ve uzlaşı ruhuyla bir araya gelen herkesin çabalarını alkışladıklarını bildirdi.

Borrell, yeni hükümetin kurulmasının, Libya'daki kurumların birleşmesi ve 24 Aralık'ta seçime gidilmesi için gerekli şartları yaratan büyük bir atılım olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisinin, Ulusal Birlik Hükümeti ve Ulusal Seçim Komisyonu ile seçimlerin zamanında yapılması için çalışmasını desteklediklerini aktaran Borrell, "Libyalı tüm paydaşlara Ulusal Birlik Hükümeti'ne iktidarın zamanlıca ve kusursuz şekilde devredilmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, Libya'da ateşkesin uygulanmasının önemine işaret etti ve ülkedeki "yabancı askeri müdahalelerin kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisinden dün 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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