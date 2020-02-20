Libya ortak askeri komite toplantıları Cenevre'de yeniden başladı
Sözcü El Alam, toplantıların ne kadar süreceğini bu aşamada kestiremediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere müzakerelerde her şey mümkün" değerlendirmesinde bulundu.
20.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:37
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.
BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com