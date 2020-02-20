Libya ortak askeri komite toplantıları Cenevre'de yeniden başladı
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Libya ortak askeri komite toplantıları Cenevre'de yeniden başladı

Sözcü El Alam, toplantıların ne kadar süreceğini bu aşamada kestiremediklerini belirterek, "Bildiğiniz üzere müzakerelerde her şey mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

20.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:37
Libya ortak askeri komite toplantıları Cenevre'de yeniden başladı

(BM), 'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan 'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının yeniden başladığını duyurdu.


BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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