Libya Ordusu, başkentin güneyindeki Yermük Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı
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Libya Ordusu, başkentin güneyindeki Yermük Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı

Libya Ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e bağlı milislere karşı ilerleme kaydederken, Yermük Askeri Kampı'nın tamamında da kontrolü sağladı.

Libya Ordusu, başkentin güneyindeki Yermük Askeri Kampı'nda kontrolü sağladı
23.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:57

Libya Ordusu, başkent Trablus'un güneyindeki Halife Hafter'e bağlı milislere karşı ilerleme kaydederken, Yermük Askeri Kampı'nın tamamında da kontrolü sağladı.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri başkentin güneyindeki stratejik Hamza Askeri Kampı ve Yermük Askeri Kampı'ndan çıkardıklarını belirtti.

Ordunun milislere karşı ilerleyişinin devam ettiğini kaydeden Kununu, orduya bağlı teknik personelin Hafter milislerinin geride tuzakladıkları çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcıları temizleme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri dün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken, yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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