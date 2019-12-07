: Son dakika: Libya'dan Türkiye ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Asla geri adım atmayacağız

07.12.2019 21:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:03

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Tarihi anlaşmayla ilgili başta Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'den peş peşe açıklamalar gelirken, Libya Temsilciler Meclisi Vekilleri tehditlere boyun eğmeyerek rest çekti. Meclis Başkanı Es-Sadık el-Kıheyli, Trablus'ta yaptığı basın açıklamasında, Libya'nın, Türkiye ile imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ve "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının" yürürlüğe koyulmasında kararlı olduğunu vurguladı.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

"Mutabakat muhtıraları Libya'nın bağımsızlığı için herhangi bir zarar ya da taviz içermiyor. Aynı zamanda uluslararası hukuku da herhangi bir şekilde ihlal etmiyor." diyen Kıheyli, anlaşmanın yeni bir şey getirmediğini ancak uluslararası kanunlardan doğan ekonomik ve egemenlik haklarını genişlettiğini söyledi.

ANLAŞMA 27 KASIM'DA İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BM'YE GÖNDERDİK, OYUN BOZULDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Libya ile bir mutabakat metni imzaladı. Bu anlaşma meclisimizden geçti. Ben de imzaladım böylece şimdi de Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Akdeniz'de oyun bozuldu. Bunlar (Yunanistan) skandal harekette yaptılar, Libya'nın büyükelçisini deport etti. Yaptın da ne oldu, ne kazandın. Şu anda biz Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç, gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

Türkiye, yeni sınırları belirten harita yayınlamıştı.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Gemilerimizle bölgede araştırmalar devam ediyor. Zaman zaman uçaklarımız, helikopterlerimiz oralarda. Biz bu araştırmaları yapmaya devam edeğiz. Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız ne ise sonuna kadar takipçisi olacağız. Ülkemizin egemenliğini, hukukunu, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede hep dik durduk, dik durmaya da devam edeceğiz.

4 PARTİNİN DESTEĞİYLE TBMM'DE KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye-Libya anlaşması Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. İki ülke arasındaki Doğu Akdeniz mutabakatı ile, deniz yetki alanlarının sınırları çiziliyor. Anlaşma, AK Parti, CHP, MHP ve İyi Partili milletvekillerinin desteğini aldı.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.

ANLAŞMA TARİHE GEÇTİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat zaptı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyı komşusu olan bir ülkeyle bölgedeki stratejik haklarını korumak amacıyla imzaladığı ilk Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması olarak tarihe geçti.

Haber Videosu