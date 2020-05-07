Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik'ten İtalya'nın Libya politikasına eleştiri Açıklaması
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Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik'ten İtalya'nın Libya politikasına eleştiri Açıklaması

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik'ten İtalya'nın Libya politikasına eleştiri Açıklaması
07.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:10

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libya politikasını eleştirdiği İtalya'nın ülkesinden ne istediğini bilmediğini söyledi.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libya politikasını eleştirdiği İtalya'nın ülkesinden ne istediğini bilmediğini söyledi.

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya demeç veren Muaytik, darbeci general Halife Hafter'in son dönemdeki tutumu ve İtalya'nın ülkesine olan yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muaytik, darbeci Hafter'in ihanet içinde olduğunu belirterek, "Hafter, ona destek olan insanlara karşı, halen onun yanında olan parlamenterlere karşı ve kendine karşı bir darbe yaptı. Sirenayka halkına ihanet etti. Bu bize, Libya'nın meşru hükümetine karşı yapılmış bir darbe değil zira 4 Nisan 2019'da bize saldırmak suretiyle zaten darbe yapmıştı." ifadesini kullandı.

Libya'da artık yeni bir siyasi atmosfer olduğunu dile getiren Muaytik, "Başkent Trablus'a ayrım gözetmeksizin bir yıldır devam eden saldırıların ardından Hafter, ölüm ve yıkımın dışında bir şey üretemedi." yorumunu yaptı.

Muaytik, İtalya'nın başlangıçta Hafter ile iyi ilişkilere sahip olmadığını ancak 2018'deki Palermo konferansında bu durumun değiştiğini hatırlattı.

İtalya'nın Hafter konusundaki tavrını nasıl değerlendirdiği sorusuna Muaytik, "İtalya, uzunca bir dönem Libya'ya en yakın Avrupa ülkesi oldu. Bizim karmaşık yönlerimizi Avrupa'ya en iyi aktaran ülkeydi. Libya'da olup bitenleri Avrupa'ya açıklayabilme kabiliyetine sahiptiniz. Son 24 aylık dönemde kayboldunuz. Çok sayıda hatalı adım attınız." yanıtını verdi.

Muaytik, İtalya'nın istikrarlı bir hükümete sahip olmamasının eksikliğine dikkati çekerek, "Ancak gerçek şu, İtalya, Libya'dan ne istediğini bilmiyor. Ne istediğini bilmeyince de nereye gideceğini de bilemiyorsun. Dünyanın en güzel otomobiline sahip olabilirsin ama haritan yoksa nereye gideceğini bilemezsin. Bizim ihtiyacımız olduğu zaman bize yakınlaşan ve bize yardım eden başka hükümetler oldu. İtalya, siyasi mantık ve stratejiye sahip olmadığı için Akdeniz'de bir partnerini kaybediyor. Gelecekte bu partneri telafi etmek zor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muaytik, İtalya'nın Libya'ya dikkatini vermediğini ifade ederken, "Libyalıların hafızası var. Libyalılar, 2016'da Başkanlık Konseyinin göreve gelmesinden sonra İtalyan hükümetinin Libya'daki büyükelçilik açan ilk Avrupa ülkesi olduğunu unutmaz. O zamanlar (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz) Serrac ve ben, İtalya'yı ilk sırada tutmak için diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla burayı ziyaret ettik. Bugün, İtalya iki sene önce olduğu gibi ilk sırada değil. Kasım 2019'da Hafter'in saldırısı Trablus'u neredeyse çöküşe götürmüştü ve tam o sırada İtalyan siyasetçiler Hafter ile bir diyalog başlatıyordu."

Mısrata'daki askeri hastanenin kullanımına ilişkin Roma ile bir anlaşmazlık olup olmadığı yönündeki soruya da Ahmed Muaytik, şöyle cevapladı:

"Bu hastane Sirte'de terörle mücadelede savaş sırasında çok faydalı oldu ancak o zamandan bugüne İtalyan hükümetinin pek çok geri adım attığını gördük. Bu hastane, ya Libyalılara yardım için tam kapasite kullanılır ya da hiçbir anlamı olmaz. Kovid-19 krizi sırasında, yurt dışından Libya'ya dönüş yapan Libyalı yaralılarla ilgilenmelerini istemiştik. Bize cevap vermediler. O zaman da hastaneyi bir Kovid-19 hastanesine dönüştürmeyi istedik. Bize cevap vermediler. Haftalardır taleplerimizi inceliyorlar ama aylardır hastaneye ne yapacaklarını bilmiyorlar. Trablus'un yoğun bir şekilde saldırıya uğradığı bir anda doğru adımları atmayan ve halen varlık göstermeyen bir İtalyan hükümeti karşısında çok üzüntü duyuyorum. İtalyan hükümetinin Libya konusunda net bir stratejisi yok."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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