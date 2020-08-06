LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020

LGS yerleştirme sonuçları araştırılıyor. MEB LGS takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Haziran ayında yapılan liseye geçiş sınavı sonuçları sonrası tercih işlemleri yapıldı. MEB'e göre LGS yerleştirme sonuç tarihi haberimizde.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB LGS yerleştirme sonuçları 2020
06.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:01

Lise eğitimi için 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liseye Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. MEB'in LGS takvimine dayanarak LGS tercih sonuçlarının önümüdeki hafta açıklanması bekleniyor. Okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB LGS takvimi...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından ilan edilen duyuruda, ''Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.'' ifadesi yer alırken, öğrenciler sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

2020 LGS TERCİH KILAVUZU...

MEB LGS TAKVİMİ

10-14 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

17 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

17-21 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

24 Ağustos 2020 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

24-26 Ağustos 2020 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 - 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

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