LG'den esporcular için "UltraGear 27GN600-B" monitör
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

LG'den esporcular için "UltraGear 27GN600-B" monitör

02.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:00
LG'den esporcular için

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitör serisinden UltraGear 27GN600-B, esporcular için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitör serisinden UltraGear 27GN600-B, esporcular için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket açıklamasına göre, LG, oyun monitörleri ile oyuncuları her detayın içinde olacakları bir oyun deneyimine davet ediyor. Esporcular profesyonel arenada başarılı olabilmek için üst düzey ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Çok iyi bir bilgisayar, hızlı bir fare, doğru ışıklandırması olan bir klavye, en doğal sesleri sunacak bir ses sistemi ya da kulaklık ve oyuncunun hızına hız katacak bir monitör bu ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Bu ekipmanlardan en önemlilerinden biri de monitörler olarak öne çıkıyor. Esporcunun oyun evrenini en iyi şekilde hissetmesi ve doğal yeteneklerini kullanarak rakiplerini alt etmek için iyi bir monitöre sahip olması gerekiyor.

LG27GN600-B, oyunculara TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1 ms hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak yeni bir oyun performansının keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca ürün, 144 Hz'lik ultra yüksek yenileme hızıyla oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Bu sayede esporcu ve oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyor.

Geliştirilmiş V kanatlı stant

LG UltraGear 27GN600-B, zengin renkler ve kontrastla gerçekçi görsel deneyim sağlayan sRGB yüzde 99 (Tipik) HDR10'u destekliyor. Bu özellik, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı oluyor. Ayrıca NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC Uyumlu 27GN600 monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

LG UltraGear 27GN600-B'ye sahip olan oyuncular, FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyor. Bu özellik ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indiriyor.

Modern çizgilere sahip olan LG27GN600-B'yi kullanıcılar isterlerse evlerinin salonunda, isterlerse de odalarında kullanabiliyor. Ürün, geliştirilmiş V kanatlı stant ve dar çerçevesiyle oyuncuların espor deneyimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ekranın sahip olduğu eğimi, yüksekliği ve ekseni değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, esporcuların fiziksel özelliklerine göre kişiselleştirilebilir ayar olanağı da sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Merve Dizdar Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: LG'den esporcular için "UltraGear 27GN600-B" monitör - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 11:15:36. #1.15#
title