Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor
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Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.

Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor
17.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:30

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında Beşiktaş, İzmit Belediyespor'u 76-73 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Fenerbahçe Öznur Kablo ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 86-59'luk üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde yarın Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş ve İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA

AA Editörü - Kadir Yıldız
Kadir Yıldız
AA Editörü
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