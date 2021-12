Lazio-Galatasaray maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Uefa Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu lider bitirmeyi hak ettiklerini, kuralara 4. torbadan girip namağlup, deplasmanda gol yemeden kazanan tek takım olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Terim ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Terim, kuralar ilk çekildiğinde evet şampiyonlar ligi grubu tadında dediğini hatırlatarak, "Haklıyım da. Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova gibi takımlar buraların gediklisi. Özellikle Marsilya'nın Fransa ligindeki durumu. Açıkçası, UEFA Avrupa Ligi'nde dışarıda gol yemeyen, hiç mağlup olmayan, 4. torbadan girip, tek kazanan takımız. Açıkçası ben grupta hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi maçlar oynadık. 6 maçı da çok iyi oynadık. Hak ettik. Bazı maçları çok daha iyi oynadık. Bazılarını nasıl oynamamız gerekirse öyle oynadık." dedi.

Zaman zaman oyun içerisinde planlarında farklı sistemler denemek durumunda kaldıklarını anlatan Terim, "B-C planları gibi, sadece A planında kalmadık maalesef. Bugün de olduğu gibi. Çünkü oyun bazen bunları gerektiriyor. Rakiplerimiz doğru düzgün pozisyon bulamadı bazı maçlarda. Belki bir atak üstünlüğü, baskı hissi oldu ama neredeyse pozisyon vermeden bitirdiğimiz maçlar oldu. Dolayısıyla özellikle deplasman maçlarında, gol yemeden bitirmek yani bu çok kolay bir şey değil. Zaman zaman farklı sonuçlarla kaybettiğimizi düşünecek olursak bu çok önemli bir başarı." diye konuştu.

Oyuncularını kutlayan deneyimli teknik adam, "Bugün verilen görevleri harfiyen yaptılar. Lazio ile Roma'da oynamak çok kolay bir şey değil. Biz en az yüzde 50 gençle çıkıyoruz. Zaman zaman o yüzde 70/80 çıktığımız da oluyor. Hata yapıyoruz ama her geçen gün daha iyi yetişeceğiz, daha iyi oynayacağız, tecrübeli oyuncularımızla gençlerimizle çok daha iyi olacağız inşallah. Muhakkak ki hayaller olmadan bir yerlere varılamaz." ifadelerini kullandı.

Terim, gruplarını lider bitirerek, önemli takımlarla oynamama gibi bir avantaj elde ettiklerine dikkati çekerek, "12 puanla gol yemeden lider olan bir takım, güzel bir zamanda doğru bir yerde geldi. Galatasaray camiamıza, taraftarımıza, başkanımıza, yönetimimize böyle bir şey gerekiyordu. Çünkü ligde iyi gitmeyişimiz, belki bununla biraz yüreklerine su serpmiş olabiliriz. Daha da iyi günlerimiz olacak inşallah. Açıkçası seviyoruz buraları. Bu bir gerçek. Buralarda başka oynuyoruz. Buralara yakışıyoruz. Oyuncularımı, tüm arkadaşlarımı kutluyorum." yorumunu yaptı.

"Bugün neredeyse karşılıklı hamlelerle geçti"

Terim, Lazio maçını değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Bugün neredeyse karşılıklı hamlelerle geçti. Herkes onlardan beklerken, topun mülkiyetini ilk 20 dakika biz aldık. Bu onlar için de sürprizdi. Ben takımımın ileride baskı yapmasını da istemedim çünkü çıkaramayabilirdik. Orada biraz eksiğimiz var henüz. Ama 2. bölgenin son çizgisinde karşılayarak mesafeyi çok kısalttık ve de doğru durduk. Tabii ki Lazio'nun oradan sonra topla fazla oynaması, oyunu kontrol etmesi bunlar doğal şeyler. Bunları bıraktık zaten. Bir tesadüfi pozisyonun haricinde başka pozisyon hatırlamıyorum ben. Mesele bu. İkinci yarı, Sarri doğal olarak hem sağbeki hem Anderson'u alınca ben de Ömer'le karşılık verdim. Çünkü açık vermeye başlamıştık oradan. Hem Diagne hem Kerem yoruldu. Onları değiştirerek, eksik kalan hava hakimiyetimizi de tekrar Luyindama ve Mustafa ile bizim tarafımıza geçirdik. Mesele liderliğe ve gol yememeye ulaşmaktı. Düşünebiliyor musunuz? Bir gol yeseydik, Barcelona, Dortmund veya ona uygun birçok takımla karşılaşacaktık. Şu anda hepsini geçiyorsunuz."

Oyun içerisinde bir bütün oynadıklarını aktaran Terim, "İlk yarı verdiğimiz pozisyon haricinde pek pozisyon hatırlamıyorum ben. Öyle yüzde 1000 gibi. Bu çok önemli. O yüzden hak ettiğimizi söylüyorum. Hayırlı olsun camiamıza. Bu güzel bir başarı. Sonunu getirmek önemli. Bunun için çalışacağız." dedi.

Ligdeki durum

Terim, sezonu 14 Haziran'da açtıklarını ve 27'inci maçlarını oynadıklarını ifade ederek, "Bir plan, proje, felsefe koyduk, Galatasaray'ın bundan sonra kurtuluş şekli budur dedik. Kolay bir şey değil. Burada acı günler oluyor, dikenli günler oluyor. Olacaktır da. Çok şükür Avrupa'da iyi gidiyoruz. Burada da iyi gideceğiz. Başka mevzulara girmenin gereği yok. Yeri geldiğinde söylerim ama her dakika da temcit pilavı gibi aynı şeyleri söylemekten hoşlanmıyorum. Burada da düzeleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde de iyi futbol oynadıkları ama gol atamayıp, pozisyon vermedikleri bir anda gol yiyebildiklerini ifade eden Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrübesiz arkadaşlarımız ama yetenekli evlatlarımız. Daha iyi oynayacaklar, oraya da dönüş yapacağız inşallah. Ama bu işin yorgunluğu hakikaten hiç kolay değil haftada 3 maç oynamak. ve biz hiç durmadan oynuyoruz. Bakınız bu arada, en önemli oyuncularından bazılarını kaybetmiş bir takımız. Yani Omar, Sacha, Arda Turan birçok da arkadaşımız var burada olmayan. Dolayısıyla belki anlatmıyoruz ama birçok sıkıntımız oluyor, şimdi burada kalacaktık, fakat şu an Türkiye'de saat 2, kalmanın gereği yok dedik. Ligdeki olan durumu iyi tahlil etmek lazım. Düzeleceğiz, oraya da döneceğiz. Galatasaraylılara sorsak, Avrupa'da mı Türkiye liginde mi sonuna kadar gitmek istersiniz diye? Avrupa'yı tercih ederler. Bana sorsanız ben ikisini de tercih ederim. İnşallah, burada sonuna kadar devam ederiz. O zaman hiç olmazsa ciddi bir savunmamız ve sebebimiz olur. Ben, mevcut olan her kupaya iddialı bir insanım. Ama bazen oluyor bunlar."

Fatih Terim, iç transfere yönelik, "Mustafa Muhammed'in büyük ihtimalle opsiyonunu kullanacağız. Başkanımızla konuştuk. Bizde kalacak. Gedson'un durumuna bakılıyor. Şu an fazla bir şey söylemenin zamanı değil. Ama uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli hoca, sağlık durumunun da iyi olduğunun altını çizdi.

Terim, İtalyan gazetecinin, "Son yıllarda İtalya'da adının geçtiği Lazio'dan bir teklif alıp almadığı" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.

Aktürkoğlu: "Hocamızın rahatsızlığı bizi de üzdü ve aynı zamanda korkuttu"

Futbolculardan Kerem Aktürkoğlu da "Gerçekten bugün bizim için çok anlamlı bir maç oldu. Gruptan çıkmayı garantilemiştik ama son 16'ya kalmak çok daha önemliydi. Mart ayına kadar bir vaktimiz var. Şimdi bunun tadını çıkaracağız ama aynı zamanda lige de odaklanmamız lazım. Ligde de artık güzel bir gidişat, güzel bir ivme yakalamamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Öncellikle taraftarımıza armağan olsun. Bu zor ve sıkıntılı günlerde onlara bir nebze de olsun mutluluk yaşatmak bizim borcumuzdu." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, her zaman hayalleri olduğunu belirterek, "Adım adım gidiyoruz. Baktığınız zaman çok daha farklı hedefler koyuyoruz her maç önümüze. Son 16'ya kaldık. Yendiğimiz an çeyrek finale çıkıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler, bunları düşündükçe, hayal kurdukça çok mutlu oluyor insan. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum." dedi.

Teknik Direktörü Terim'in maç öncesinde geçirdiği rahatsızlık hatırlatılan sarı-kırmızılı oyuncu, "Hocamızın rahatsızlığı bizi de üzdü ve aynı zamanda korkuttu. Dün bizimleydi beraber seyahat ettik. Konuştuğumuzda iyi olduğunu söyledi. Tabii ki öncelikle gruptan çıkarak ona hediye vermek, son 16'ya kalmak hocamıza moral olması çok daha önemliydi. Onun bilincinde çıktık. Bunu kendi aramızda da konuştuk. Hocamıza güzel bir armağan oldu." diye konuştu.

Aktürkoğlu, bundan sonra direkt finali düşünürlerse kendilerine "kötülük" edeceklerini o nedenle hedefe adım adım yaklaşmak istediklerini kaydetti.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

