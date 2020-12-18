Lapseki'de halk pazarında HES kodu uygulaması

Lapseki ilçesinde salı ve cuma günleri kurulan halk ve semt pazarlarında HES kodu uygulamasına başlandı.

Lapseki Belediyesine ait zabıta ekipleri, pazar yeri girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüp, HES kodlarını sorguluyor. Vatandaşlar, bu işlemlerin ardından halk pazarına alınıyor.

Lapseki Pazarcılar Derneği Başkanı Süleyman Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerinin HES kodu uygulamasını kullandıklarını belirterek, "Biz sabah erken saatlerde pazarcı esnafımıza bu uygulamayı yaptık ve tüm gün zabıta ekibimizle gezerek esnaflarımıza gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. HES kodu uygulaması çok iyi oldu. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin