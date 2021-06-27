Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
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Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki

Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde 150-200 TL gibi fahiş fiyatla satılan lahmacun, gastronomi şehri Gaziantep'te ise 10 TL'ye satılıyor.

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde 150-200 TL gibi fahiş fiyatla satılan lahmacun, gastronomi şehri Gaziantep'te ise 10 TL'ye satılıyor. Fahiş fiyatlara tepki gösteren Gaziantepli lahmacun ustaları turizm beldelerinde satılan lahmacun fiyatlarının abartılı olduğunu söylüyor.

Gastronomi şehri Gaziantep'te lahmacun 10 TL'ye satılırken, Bodrum ve Antalya gibi tatil yerlerinde bu fiyat 150-200 TL kadar çıkıyor. Tatil sezonunun da açılmasıyla birlikte turistlerin yoğunluk oluşturduğu Bodrum, Antalya gibi tatil beldelerindeki yeme-içme fiyatlarındaki artış tepkilere yol açıyor. Gaziantepli lahmacun ustaları lahmacunun fiyatının tatil beldelerinde abartıldığını belirtiyor.

"Yarım metrenin üzerinde lahmacunu 10 TL'ye veriyoruz"

30 yıldır lahmacun ustası olan Mehmet Şebci yarım metre lahmacunu 10 TL'ye verdiklerini belirterek, "Bodrum ve Antalya'da biz fiyatların abartıldığını düşünüyoruz. Burası Gaziantep gastronominin baş şehridir. Yarım metrenin üzerinde lahmacun yapıp 10 TL'ye satıyoruz ve helalinden de kazanıyoruz" dedi.

"Antalya'daki, Bodrum'daki fiyatlar abartılı"

Antalya ve Bodrum'daki fiyatların abartılı olduğunu ifade eden Şebci, "Antalya'daki, Bodrum'daki turistlere uygulanan fiyatların abartılı olduğunu düşünüyoruz. Yani insanoğlu hakkından fazlasını almamalıdır. Daha kanaatkar olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ama kazancın helal olması ve hakkaniyetli olmasından yanayız. Yaklaşık aynı maliyetlerde çalışmamıza rağmen bizim 5 katımıza 10 katımıza satıyorlar. Biz bu kazançların makul kazançlar olmadığını ve turizme zarar vereceğini düşünüyoruz. Bütün meslekteki arkadaşlarımızı helal kazanmaya, orantılı kar marjlarıyla çalışmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"En lezzetli lahmacunun sırrı"

Lahmacun ustası Mehmet Şebci, "En iyi lahmacun sadece bir ürünle sınırlandırılmaz. Bir zincirin halkaları gibidir. Doğru et, sebze, orantı, hamur, iyi pişirme ve hızlı sunum. Gevrek lahmacun ince olması önemlidir. Yani birçok faktör var. Bir zincirin 10 halkası var ve 10 halkasının da doğru halka olması gerekiyor. Bunları bir araya getirirseniz doğru ürünü yakalarsınız. Gerçek lahmacun koyun kaburgasıyla, döş dediğimizden kaburga etiyle yapılır. En lezzetli kıyma erkek koyun etinin kaburgasından çıkar. Bunu kullanırsınız. Doğru sebzelerle birkaç çeşit biberi, acı, tatlı, kırmızı ve yeşil biberi harmanladığınızda ve Antep lahmacununa sarımsak koyduğunuzda, fırında ince pişirip tabanının güzelce taş fırında pişirdiğinizde 10 üstünden 10 lahmacun elde edersiniz. Doğru malzeme doğru işçilik. Biz bütün meslekteki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki
Lahmacun ustalarından Bodrum'daki fiyatlara tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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