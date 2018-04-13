Ladik'ten Bir Yıldız Doğuyor

Samsun'un Ladik ilçesi Tayyar Mehmet Paşa Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Emre Yaman, Özel Çocuklar Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

En büyük tutkusu koşmak olan Emre Yaman, Mart ayında Samsun'da düzenlenen özel çocuklar atletizm yarışlarında 100 metre ve 300 metrede iki kere il birinciliği elde etmişti. Emre Yaman, Karaman'da düzenlenen Özel Çocuklar Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, il birincilerinden oluşan 80 yarışmacı arasından yine 100 metre ve 300 metre de iki dalda Türkiye şampiyonu oldu.

"Bir yıldız doğuyor"

Yaman'ın eğitimi ile yakından ilgilenen aynı zamanda antrenörlüğünü yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Alaattin Övüç, Yaman'ın iyi bir sporcu olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Övüç, "Emre ile çok çalışıyoruz, bu süreçte çok zorluklarla karşılaştık fakat bu zorluklar onun gücüne güç kattı. Emre hiçbir zaman hedefinden sapmadı, hep hayallerinin peşinden koştu. Onun lügatında 'pes etmek' yok. Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerektiğini içselleştiren Emre, emeklerinin karşılığını alarak hepimizi gururlandırdı. Adeta bir yıldız doğdu. Bu genç yıldızımızı daha da parlatmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - SAMSUN