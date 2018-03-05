Lacoste, Timsah Logosunu Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar İçin Değiştiriyor

Dünyaca ünlü Fransız giyim markası Lacoste, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için giysilerin üzerinde bulunan timsah logosunun yerine nesli tükenmekte olan hayvanları koyuyor.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 10 HAYVAN SEÇİLDİ

Sınırlı sayıda üretimi yapılan tişötlerde 10 tane nesli tükenmekte olan hayvan seçilerek, her hayvandan da dünyada kaldığı sayı kadar üretildi. Nesli tükenmekte olan 10 hayvandan bazıları; Kaliforniya körfez muturu dünyada 30 tane kaldığı için 30 adet körfez muturu logolu polo tişört, Myanmar (Burma) çatılı kaplumbağadan 40, Kakapo papağanından 157, Cava gergedanından 67 tane üretildi.

Nesli tükenmekte olan 10 hayvanın dünyada kalan sayılarıyla toplam 1775 tişört üretildi. 'Canlı Türlerini Koruyalım' adıyla başlatılan kampanya, üretilen 1775 tişörtün satılmasıyla sonlanacak.

TANESİ 150 EURODAN SATIŞA ÇIKACAK

Tanesi 150 eurodan satışa sunulan tişörtlerden, Lacoste markasının herhangi bir karının olmadığı, elde edilecek gelirin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğine aktarılacağı bildirildi.

Sınırlı sayıda üretilen tişörtlerin hali hazırda Avrupa'da stoklarının tükendiği, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) satışlarının devam ettiği duyuruldu.