La Liga'da kim şampiyon olur? (Fikstür ve tüm olasılıklar) La Liga hangi takım şampiyon olma ihtimali daha yüksek?

Sezonun bitmesine yakın bazı liglerde şampiyonluk yarışı kızışmış durumda. Bu liglerden birisi de İspanya La Liga'dır. La Liga'da 4 takım şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor. Peki, La Liga'da kim şampiyon olur? Barcelona'nın şampiyonluk ihtimali kaç? Real Madrid'in şampiyonluk ihtimali kaç? Tüm olasılıklar haberimizde.

Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona ve Sevilla İspanya La Liga'da son haftalar için şampiyonluk iddiasını sürdürmeye devam ediyor. 1. ve 4. sırada bulunan takımların arasında 6 puanlık bir fark var. Ligin bitimine ise 4 hafta yani 4 maç kaldı. Peki şimdi hangi takım kiminle maç yapacak? Tüm fikstür ve olasılıkları sizler için yazalım.

LA LİGA İLK 4 TAKIM PUAN DURUMU

1- Atletico Madrid - 76

2- Barcelona - 74

3- Real Madrid - 74

4- Sevilla - 70

Şuanda 34. haftanın sonlanmasıyla birlikte Atletico Madrid 76 puanla ilk sırada yer alıyor. Barcelona ve R. Madrid 74 puanla 2. ve 3. sırada. Sevilla ise 70 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu 4 takımın da şampiyon olma ihtimalleri mevcuttur.

ATLETİCO MADRİD SON 4 MAÇ FİKSTÜRÜ

Barcelona-Atletico Madrid (35. hafta)

Atletico Madrid-Real Sociedad (36. hafta)

Atletico Madrid-Osasuna (37. hafta)

Real Valladolid-Atletico Madrid (38. hafta)

BARCELONA SON 4 MAÇ FİKSTÜRÜ

Barcelona-Atletico Madrid (35. hafta)

Levante-Barcelona (36. hafta)

Barcelona-Celta Vigo (37. hafta)

Eibar-Barcelona (38. hafta)

REAL MADRİD SON 4 MAÇ FİKSTÜRÜ

Real Madrid-Sevilla (35. hafta)

Granada-Real Madrid (36. hafta)

Athletic Bilbao-Real Madrid (37. hafta)

Real Madrid-Villarreal (38. hafta)

SEVİLLA SON 4 MAÇ FİKSTÜRÜ

Real Madrid-Sevilla (35. hafta)

Sevilla-Valencia (36. hafta)

Villarreal-Sevilla (37. hafta)

Sevilla-Alaves (38. hafta)

LA LİGA HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLUR? (TÜM OLASILIKLAR)

Aslında şampiyonluk kilidi önümüzdeki hafta belli olacak diyebiliriz. Çünkü 35. hafta Barcelona - Atletico Madrid ile oynayacak ve Barcelona bu maçı kazanırsa doğrudan ilk sıraya çıkacak. Öbür taraftan da Real Madrid-Sevilla ile oynayacak. Burada da R.Madrid'in kazanması lazım her türlü. Fakat Sevilla'nın da şampiyonluk ihtimali olduğu için bu maçı kolay kolay kaybetmez. Bu bakımdan Sevilla, Barcelona'nın A.Madrid'i yenebileceğini düşünerek Real Madrid maçını tüm gücüyle oynayabilir ve bu maçı kazanabilir.

Eğer 35. haftadaki maçları saymazsak geriye nispeten kolay rakipler kalıyor diyebiliriz. Diyelim ki son 3 haftada bu 4 takım tüm maçlarını kazansın. O zaman puan farkları yine aynı olacak. Yani asıl şampiyon 35. haftadaki maçlarda belli olacak diyebiliriz. Bu maçlara baktığımızda Barcelona evinde A. Madrid ile oynayacak. Barca bu sezon dış sahalardaki en iyi takım fakat ev sahibi olduğu maçlarda biraz kötü sonuçlar alabiliyor. Lige baktığımızda Barcelona evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış. Kaldı ki rakibi 1. sırada bulunan Atletico Madrid. Haliyle elbette daha baskılı oynayan taraf Barca olacaktır ama geçen haftadaki sürpriz yenilgisinden sonra A. Madrid'i kesin yener gözüyle bakılmıyor. Analizcilerin çoğunluğunun görüşleri bu maçın berabere biteceği yönünde. Yine de bekleyip göreceğiz.

Ayrıca puanlardaki eşitlik sonucu Real Madrid ikili averajda Barca'dan üstün olsa da genel toplam averajda düşükler. Bu bakımdan 3 lü eşitlik olursa yine işler karışabilir.

Şimdi kısaca tüm olasılıkları yazalım:

Atletico Madrid geri kalan tüm maçlarını kazansa şampiyon olur.

Atletico Madrid, Barcelona ile berabere kalsa ve diğer maçlarını kazansa yine şampiyon olur.

Barca önümüzdeki hafta A. Madrid'i yense ve geri kalan 3 maçını da yense şampiyon oluyor.

Real Madrid, Sevilla'yı yenerse Sevilla'nın şampiyonluk iddiası çok düşük olmuş oluyor. Hatta şampiyonluk olasılığı kalmamış olabilir.

Kısacası bitime 4 hafta kala kim şampiyon olur net karar vermek doğru olmaz. Çünkü puanlar birbirlerine çok yakın ve her 4 takım da şampiyon olabilir. Dediğimiz gibi herşey önümüzdeki 35. haftada belli olacak. Çünkü bu hafta ilk 4 takım kendi aralarında maç yapacak. Barcelona-A.Madrid ve R.Madrid-Sevilla maçlarına göre şampiyonluk netlik kazanacak diyebiliriz.