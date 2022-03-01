Kuzey Kore lideri Kim'den "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" çağrısı - Haberler

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Kuzey Kore lideri Kim'den "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" çağrısı

AA, Mehmet Alaca - Güncel
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Kuzey Kore lideri Kim'den

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi yetkililerine yaptığı konuşmada, "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi yetkililerine yaptığı konuşmada, "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) aktardığı habere göre, Kim, iktidardaki İşçi Partisi tarafından düzenlenen üç günlük konferansın kapanışında konuşma yaptı.

Kim, şu andan itibaren partinin itibarını ve prestijini korumak için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek yetkilileri halkın önünde çok alçakgönüllü olmaya çağırdı.

Toplumun yaşamını iyileştirmek için özverili şekilde çalışılması gerektiğine vurgu yapan Kim, partinin varlığının yegane nedeninin halka özveriyle hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Kim ayrıca parti yetkililerine "toplumun ideolojik bilincinin dönüştürülmesi" yönünde çağrıda bulunarak "Ekonomik ilişkilerdeki durgunluk ve gerileme iyileştirilebilir ancak insanların eğitimindeki durgunluk ve gerileme geri dönülemez sonuçlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

İlki 2016'ta düzenlenen ve partinin ana siyasi örgütlerinin 5 yıllık çalışmalarının değerlendirildiği toplantının ikincisi 26 Şubat'ta başlamıştı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

İşçi Partisi, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Haberler

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