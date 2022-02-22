Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki

AA, Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pekin Kış Olimpiyatları'nın "başarılı" kapanışı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pekin Kış Olimpiyatları'nın "başarılı" kapanışı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim'in, sözlü mesajında Pekin Kış Olimpiyatları'nın "özgün ve özel bir spor festivali olarak muhteşem şekilde organize edilmesi" dolayısıyla Şi'ye içten tebriklerini ilettiğini duyurdu.

Kim, dünya genelindeki şiddetli sağlık krizi ve düşman güçlerin çabalarına rağmen, Çin'in yorulmak bilmeyen çabalarıyla olimpiyatlar tarihinde silinmez bir iz bıraktığını kaydetti.

Kuzey Kore ve Çin'in ikili stratejik iş birliğini güçlendirerek ABD ve onun müttefiklerinin düşmanca politikalarını ve askeri tehditlerini boşa çıkardığını ifade eden Kim, ikili ilişkileri daha da pekiştirme sözü verdi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat arasında Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde yapılmıştı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Kuzey Kore, Pekin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title