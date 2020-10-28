Kuveyt Türk'ten işletmelere 500 bin liraya kadar online finansman hizmeti

Kuveyt Türk, şubeye gitmeden internet veya mobil şube üzerinden uygun kar oranı ve vade seçenekleriyle finansman kullanma imkanı veren Online Finansman hizmetiyle, KOBİ'ler başta olmak üzere ticari müşterilerine lira cinsinden sağlanan finansmandan 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz...

Kuveyt Türk, şubeye gitmeden internet veya mobil şube üzerinden uygun kar oranı ve vade seçenekleriyle finansman kullanma imkanı veren Online Finansman hizmetiyle, KOBİ'ler başta olmak üzere ticari müşterilerine lira cinsinden sağlanan finansmandan 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre banka, ticari müşterilerinin finansman erişimlerini kolaylaştırarak faaliyetlerine destek olmayı sürdürüyor.

Kuveyt Türk'ün bu doğrultuda geliştirdiği Online Finansman hizmeti sayesinde KOBİ'ler başta olmak üzere tüm ticari müşteriler, şubeye gitmeden, daha hızlı ve avantajlı bir şekilde uygun kar oranı ve vade seçenekleriyle finansman kullanma imkanından faydalanabiliyor.

Dijital kanallar üzerinde işletmelere finansman kullanma imkanı sunan Online Finansman, ticari müşterilerin şubeye gitmeden internet şube ve mobil şubedeki bir menü aracılığıyla gerekli bilgileri sisteme girerek kolayca finansman kullanabildiği bir hizmet olarak dikkat çekiyor.

Bu hizmet sayesinde işletmeler, 500 bin liraya kadar olan finansman ihtiyaçlarını uygun kar oranı ve vade seçenekleriyle karşılayabiliyor. İşletmeler, Türk Lirası cinsinden sağlanan finansmandan 24 aya varan vade seçeneği ve 3 ay ödemesiz dönem imkanından da faydalanabiliyor.

"Hesabı ve limiti bulunan tüm ticari müşterilerimiz kullanabiliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, "KOBİ'leri iş ortağımız olarak görüyor, yatırımlarında değer kazandıracak finansal yol haritası çizmelerini önemsiyoruz. Bunun için üretim, ihracat ve yatırım amaçlı sermaye ihtiyacı ve finansal hizmetler gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Online Finansman hizmetini hayata geçirdiklerini belirten Delipoyraz, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm ticari müşterilerimizin yanında olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine destek vermeye devam ediyoruz. Online Finans hizmetimiz sayesinde ticari müşterilerimiz şubeye gelmelerine gerek kalmadan, aynı gün içinde internet veya mobil şubemiz üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Online Finans hizmetinden, Kuveyt Türk'te hesabı ve limiti bulunan tüm ticari müşterilerimiz yararlanabiliyor. Bu hizmet sayesinde uygun kar oranı ve vade seçenekleriyle işletmelere çok önemli avantajlar sunuyoruz. Önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı bir fon kullandırma platformunu hayata geçirerek ticari müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu