Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:09
Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü

Kütahya Belediyespor sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya'nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.

Kütahya Belediyespor sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya'nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.

Fransa'nın Nantes şehrinde 9-14 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Virtüs Avrupa Salon Şampiyonasında, Kütahya Belediyespor sporcusu, Oğuz Türker 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak, Avrupa 3.'sü oldu.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:13:40. #1.15#
title