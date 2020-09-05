Kütahya Turizm Master Planı için ilk adım Kütahya Valiliği ile Dumlupınar Üniversitesi ortaklığında Kütahya Turizm Master Planının hazırlanması için ilk toplantı, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın katılımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Kütahya Valiliği ile Dumlupınar Üniversitesi ortaklığında Kütahya Turizm Master Planının hazırlanması için ilk toplantı, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal'ın katılımıyla Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Kırmızı Salon'da düzenlenen toplantıya Vali Ali Çelik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Vali Yardımcısı Aydın Börü, Altıntaş Kaymakam Vekili Salih Sak, Aslanapa Kaymakam Vekili Şeref Gülyer, Çavdarhisar Kaymakam Vekili Miraç Akbulut, Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Pazarlar Kaymakam Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Şaphane Kaymakam Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, projede koordinatör görevini üstlenen Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koya, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Vekili Muammer Özer, Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Koruma Kurulu Müdür Vekili Mehmet Ali Karakaya, Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Murat Yılmaz, Kütahya Müze Müdürü Vekili Serdar Ünan ve proje ekibinde yer alan akademisyenler katıldı.

"Turizm master planını en iyi şekilde yapacağız"

Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 48 bine yakın öğrencisi ve 2 bin personeliyle Kütahya'nın bir markası. Sahip olduğumuz akademik birimlerle alt yapısı tamamlanmış bir üniversiteyiz. Ancak geldiğimiz noktada Üniversitenin halka, şehre ve sanayiye çok büyük katkılarının olduğu söylenemez. Göreve geldiğimiz bir yılda Teknokent'i doldurma noktasına getirdik. Tüm Kütahya'ya açık DPÜ İLTEM'le yeni açtığımız araştırma merkezlerimizle ve ürettiğimiz projelerle gidişimizin iyi yönde olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda halkımızın hizmetindeyiz. Bu iyiye gidişe ek olarak iki gün önce Valimizle yaptığımız görüşmede turizm master planı konusundaki talimatlarını değerlendirdik ve yaptığımız toplantının ardından bu konuda görev alabilecek arkadaşlarımızı belirledik. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak Kütahya Turizm Master Planı'nı en iyi şekilde yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Üniversitemiz kamu kurumlarına destek olmaya hazır"

Ciddi bir salgın süreciyle birlikte turizmde alışkanlıkların değiştiğine vurgu yapan Rektör Kazım Uysal, "Bundan sonra tarih ve doğa odaklı bir turizm anlayışı olacağına inanıyorum. Tarihe, kültüre, sanata ve doğaya sahip kadim bir şehir olan Kütahya'da bu toplantının şehrin maküs talihini yenmesi yolundaki ilk adım olmasını diliyorum. Yeni dönemde kamu, sanayi ve üniversite el ele vererek Kütahya'yı turizmde hak ettiği yere getirme konusunda önemli katkılarda bulunuruz. Bizler kamu ile çalışmaya hazırız. Gerek merkez, gerekse ilçede bizimle çalışmak istediğiniz her konuda sizlere yardımcı olmaya hazırız. Talep ettiğiniz alanda çalışan arkadaşlarımızın sizlere destek olacağına dair söz veriyorum. Üniversitemizde bölümü olan tüm alanlarda yapılacak projelerde var olmayı istiyoruz ve bu konuda destek vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Katılımınız için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Kütahya'nın turizm potansiyelini birleştirme zamanı geldi"

Daha sonra söz alan Vali Ali Çelik, "Daha iki gün önce görüştüğümüz bir konuyla ilgili olarak bugün harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanımız ile yapılan görüşmede Kütahya'nın turizmle kalkınması konusundaki görüşlerimizi paylaşmıştık. Kütahya'da bir göledin kenarına yapılan bungalov evlerden Aizanoi'ye Kütahya Kalesi'nden Gölcük'e kadar ve başta Dumlupınar olmak üzere bir turizm destinasyonu planlama konusunda herkesin düşünceleri olduğunu ve heyecanlı olduğunu görüyoruz. Ancak günün sonunda baktığımızda ortaya aynı tuvalde beş ressamın çalışması gibi bir tablo ortaya çıkıyor ve herkes kendi düşüncesini aksettirmeye çalışıyor. Bu da bütünsellik ve kente hizmet anlamında ortaya bir sonuç çıkarmıyor. Bundan 20-25 yıl önce Kütahya'da yaşıyordum. O yıllarda Yoncalı'nın, Murat Dağı'nın Domaniç'in, Simav'ın ve Dumlupınar'ın turizm potansiyeli konuşuluyordu. Bugün bu potansiyellerin birleştirilmesi için zamanın geldiği görülüyor. Kıtaların, ülkelerin rekabet ettiği ortamdan şehirlerin rekabet ettiği dünyaya geldik. Bu yönüyle kentlerin ekonomik katma değerlerini belirlemek bizlerin en büyük sorumluluklarından biri. Gerek üniversitede yer alan akademisyenlerimiz, gerekse valiliğimizde görev yapan uzmanlarımız bir araya gelerek kısa zamanda çalışmalara başlamalılar. Kültür ve Turizm Bakanımız yaklaşık bir ay sonra Kütahya'ya gelecek. O güne kadar master planının en azından taslağı hazırlanmalı ki, bakanlıktan valiliğe, belediyeden kaymakamlığa, herkes ödevinin ne olduğunu bilerek çalışmalarına başlasın" dedi.

Bu planların hayata geçmesi için güzel sanatlar, turizm, şehir ve bölge plancılığı gibi farklı disiplinlerden çalışmacıların bir araya gelmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Çelik," Bunun sonucunda da turizm destinasyonu, tur otobüslerinin rotası şehirlerin yapısı gibi konuların ele alındığı çok disiplinli bir çalışmanın ortaya çıkması ve bunun altyapısının sağlanması gerekiyor. Bizim 'Kütahya'ya bugün 15 tur otobüsü gelse ne yapacağız' ya da '200 kişinin katılacağı bir kongreyi nasıl düzenleyebiliriz' gibi sorulara yanıt verebilecek çok disiplinli çalışmaları yapmamız lazım. Sizlerden de bu anlamda katkı bekliyoruz. Ne yapmalı, ne yapabiliriz, ben ne yapabilirim sorusunu kendiniz adına düşünmenizi rica ediyorum. Buradaki herkesin vereceği katkıdan dolayı teşekkür ediyorum, sizlerden bu anlamda büyük beklentilerimiz olduğunu hatırlatarak saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Vali Çelik'in konuşmasının ardından Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağca, Turizm Master Planı'na ilişkin hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı.

"Kütahya Meydanı Projesi Valilik gündeminde"

Sunumun ardından bir değerlendirmelerde bulunan Vali Ali Çelik, "Kısıtlı bir sürede etkili bir sunum oldu. Bu çalışmanızdan büyük memnuniyet duydum. Konuya bilimsel yaklaşımınız sayesinde bu konunun ciddiyetle ele alınacağına eminim. Bahsettiğiniz toplantısının bir an önce yapılması konusunda haberlerinizi bekliyorum" dedi.

"Her şey hayal kurmakla başlıyor ve sunumda günün sonunda ne olacağı sorusunu sorarak önemli bir noktaya değinildi" ifadelerini kullanan Vali Çelik, "Ülkemizde projelerin gerçekleştirilmesi hususunda zaman sorunu yaşanıyor. Ne zaman biteceği belli olmayan projeler zamanla soruna dönüşüyor. Bu nedenle projelerde planlı bir çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyerek çalışmaların yakın takipçisi olacağını kaydetti.

Valilik gündeminde Kütahya Meydanı projesi olduğunu söyleyen Çelik, "Bu projenin hayata geçmesi konusunda da Üniversitemizin ve diğer kamu kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Bu çalışmamız da turizme bir katkıdır. Çünkü kent meydanları kentlerin kimlikleridir. Bu alanda Kütahya'ya en çok yakışacak ve katma değeri en yüksek projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Öyle bir proje olmalı ki, insanlar buradan geçerken uğramak yerine burada kalmayı istesinler. Yılda 1 milyonun üstünde insan hareketi olan İstanbul - Antalya hattından geçen insanların giderken en az bir gün Kütahya'da kalma planı yapsınlar. Sizlerin de bu konudaki görüşlerine açığız" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA