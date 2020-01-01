Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi
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Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi

Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 13 kilo bakır kablo ele geçirildi.

01.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:04
Kütahya'da şahsın üzerinde 13 kilo bakır kablo ele geçirildi

'da şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 13 kilo bakır kablo ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kaplan sokak üzerinde şüpheli bir şahıs olduğu ve kabloları kontrol ettiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipleri kesilen kabloları ve istikameti takip ederek Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde şüpheli şahsa rastladı. Üzerinde kimliği olmayan şahsın yapılan kimlik kontrolünde isminin A. Ç. olduğu tespit edildi. Cebinde bıçak ve kerpeten olduğu görülen şahsın sırt çantası kontrol edildiğinde içerisinde bulunan toplam 13 kilo ağırlığında bakır kablonun 37 parçadan oluştuğu görüldü. A. Ç. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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