Kütahya'da hayvanseverler karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi
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Kütahya'da hayvanseverler karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi

17.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:18
Kütahya'da hayvanseverler karda yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak köpeklerini besledi

Kütahya'da bir grup hayvansever, kentin bazı bölgelerindeki sokak köpeklerini besledi.

Kütahya'da bir grup hayvansever, kentin bazı bölgelerindeki sokak köpeklerini besledi.

Kütahya Doğa Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için çalışma başlattı.

Hayvanseverler, Perli, Civli, Kirazpınar, Bölücek, Sazak ve Enne mahallerine yakın bölgelerdeki besleme noktalarında, sokak köpeklerine mama ve ekmek bıraktı.

Besleme yaptıkları alanlarda üşüyen yavru köpeklerle karşılaşan hayvanseverler, kucaklarına alarak onları ısıtmaya çalıştı.

Dernek sekreteri Ebru Ertuğrul, AA muhabirine, hemen her gün sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi.

Derneğin yaklaşık 30 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü dile getiren Ertuğrul, "Bizler dernek ve gönüller olarak sokak hayvanları için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat yetersiz kaldığımız noktalar da olabilmekte. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

Üyelerden Elif Çırmıktılı da sokakta çok fazla yavru köpeğin mamaya ihtiyacı bulunduğunu, bu konuda destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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