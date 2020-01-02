Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü
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Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti.

02.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:22
Kütahya'da evinde yangın çıkan yaşlı adam öldü

'nın ilçesinde evinde yangın çıkan yaşlı adam hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karamanca köyünde Hasan Taşpınar'a (72) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine , sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek bitişikteki binaya da sıçrayan yangın, Simav, Şaphane ve Pazarlar ilçe belediyelerine ait ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sırasında evinden çıkamayan Taşpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ekiplerince yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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