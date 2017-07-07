Kütahya'da "15 Temmuz Diriliş" Dergisi

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz'un 1'inci yıl dönümü nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin resim, şiir ve kompozisyonlarından oluşan bir dergi hazırladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak adına bir çalışma yapmak istediklerini ve "15 Temmuz Diriliş" dergisini hazırladıklarını söyledi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitimde Yüksek Milli Medeni Nitelikler Projesi (EYMEN) kapsamında oluşturulan bir proje ekibiyle çalışmalara başladıklarını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:



"15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına bir çalışma yapmak istedik. Bu çerçevede biz de Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak idareciler ve öğretmenlerden oluşan 10 kişilik bir proje ekibi kurduk. Çalışmamızın bu yılki temasını, Türkiye'miz açısından hakikaten adeta bir dönüm noktası olan '15 Temmuz' olarak belirledik. Yaklaşık 8 aydır bunun üzerinde çalıştık. Tüm okullarımızdaki öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaşmak suretiyle dergimizde yer alacak 15 Temmuz temalı resim, şiir, yazı, anı gibi eserler sunmalarını istedik. Bize sunulan 550 şiir, yazı ve kompozisyon oldu. Eserlerin tamamını inceleme komisyonumuz tarafından değerlendirildi ve 83 adet eser dergimizde yayınlandı. 15 Temmuz şehitlerine olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek adına 15 Temmuz'u anlatan kalıcı bir eser oluşturduk."



Derginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, ilk etapta bin adet olarak bastırılan derginin 15 Temmuz günü öğrenci ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını da sözlerine ekledi.