Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı

20.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:11

KÜTAHYA'da hafif ticari aracın, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hafif ticari aracın, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü S.G.'nin yapılan kontrolde 1,45 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Fuatpaşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. S.G.'nin kullandığı 43 DD 064 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı. Kazada, sürücü S.G. ile araçta bulunan H.G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde sürücü S.G.'nin 1,45 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Kemal Sunal Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Aykut Kocaman Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 22:12:14. #1.14#
title