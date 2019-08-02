Tekirdağ'da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya konulan "Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesinde düzenlenen toplantıda, üretim yapmanın bir ülkeniin geleceği için çok önemli olduğunu belirtti.

Çalışmaların çok yönlü yapılması gerektiğini ifade eden Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üretim yapana kadar olan süreçte, üretim yaptıktan sonra bunları nasıl muhasebeleştireceğiz, işin bu yönünü de görmek lazımdır sadece üretimi değil, pazarlama, muhasebe, işletme, yeni pazarlar bulma konularını da işlememiz lazımdır. Üniversitelerimizin sadece mühendislik bölümleri yok, milli eğitim söz konusu olduğunda sadece meslek liseleri yok. İşletme fakültelerimiz var, muhasebe bölümlerimiz var, reklamcılık, halkla ilişkiler bölümlerimiz var bunların da sanayicimizin hizmetine, üretim yapan arkadaşlarımızın hizmetine mutlaka sunulması gerekir. Bu anlamda yapabileceğimiz çalışmalar vardır."

Toplantıya Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, akademisyenler ve OSB temsilcileri katıldı.

.

Kaynak: AA