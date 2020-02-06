Kuşadası'nda dikkatsizlik kaza getirdi

06.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:19

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Ali A. idaresindeki 09 L 0807 plakalı otomobil, Çetin Emeç Caddesi'nden Candan Tarhan Bulvarı'na seyir halindeyken, Kadir K. idaresindeki 09 T 4380 plakalı ticari taksi ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin camları kırılırken ticari takside ise ciddi maddi hasar meydana geldi. Kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Otomobilde bulunan yaralı kadın, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekici yardımıyla araçlar otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA