Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! 9 Haziran Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 62. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 62. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! 9 Haziran Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 62. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 60. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 62. bölüm canlı izle! 9 Haziran Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TOGAY VE NİKOLA GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

OSMAN BEY, TOGAY'IN İZİNİ SÜRÜYOR

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

OSMAN BEY İTTİFAKI DAĞITABİLECEK Mİ?

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, TOGAY'IN CEZASINI BİZZAT KESECEK

Dizinin 62'nci bölümünde Osman Bey, kurduğu oyunla eline geçirdiği ve Söğüt'e getirdiği Togay'ın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın elinden kaçırılıp infaz edilmesi ise Moğol Valisi Yargıcı'nın tepkisini çeker. Vali Yargıcı, gönderdiği elçi vasıtasıyla Kayı Obası'nın üç yıllık vergisini üç gün içinde ödemesini talep ederek Osman Bey'i zor durumda bırakır.

MOĞOL-BİZANS İTTİFAKI GENİŞLİYOR

İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola ile görüşen Moğol elçisi, Osman Bey'e karşı savaşında kendisini destekleme sözü verir. Nikola, Moğollardan gelecek altınlarla dev bir ordu kurmayı planlarken; Osman Bey bu ittifakı bozmak için harekete geçer. Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

MALHUN HATUN'UN OSMAN BEY'E VERDİĞİ MÜJDE NE?

Malhun Hatun'un Osman Bey'e müjdesi ne? Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi uç bölgesindeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Moğolların vergi talebine ne yanıt verecek? Moğol valisinin destek sözü verdiği Nikola, nasıl bir strateji benimseyecek? Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Bala Hatun, Malhun Hatun'un müjdesini nasıl karşılayacak? Kayı Obası, Moğol tehdidine karşı nasıl önlem alacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!