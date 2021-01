Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki emekli müteahhit Mehmet Çolak, 10 yıl önce inşa ettiği bağ evine elektrik bağlamak için 25 bin lira ödeyeceğini öğrenmesi üzerine arayışa girdi.Hem ucuz hem de temiz bir elektrik için alternatif yollar arayan Çolak, çözümü rüzgar ve güneş enerjilerinde buldu.

8 YILDA 10 BİN LİRALIK MASRAFTAN KURTULDU

Kurduğu yenilenebilir enerji sistemi ile 10 bin liralık masraftan kurtulduğunu kaydeden Çolak, "2011 yılında 25 bin lira para istediler elektrik hattı çekmek için. Miktar çok geldi, kendim düşünüp böyle bir yöntem uyguladım. İlk kurduğumda 2 bin lira masraf ettim. Önce pervane alıp aydınlatma yaptım, daha sonra ilave güneş panelleri aldım. Yaklaşık 2 bin lira kadar da onlara verdim çok daha ucuza hallettim ve 8 senedir de kullanıyorum. Hiçbir şikayetim de yok. Şu anda 220 volt elektrik kullanabiliyorum. 8 yıldır normal elektrik kullansaydım yaklaşık 8-10 bin lira elektrik faturası öderdim." diye konuştu.

HER TÜRLÜ SİSTEMİ ÇALIŞTIRIYOR

Her türlü elektrikli aleti çalıştırdığını söyleyen müteahhit Mehmet Çolak, "Fakat şuana kadar maliyet bile yarısı kadar olmadı. Her ihtiyacımı görüyorum. Her türlü elektronik aletim var ve kullanıyorum. Bahçemiz olduğu için yazın sürekli sulama yapıyoruz. İki tane dalgıç pompam, iki tane kuyum var. İstediğim zaman dalgıçları çalıştırabiliyorum. İstediğim her zaman istediğim elektronik aletimi çalıştırabiliyorum. Depolarımı doldurduktan sonra damlama sulama sistemimi çalıştırıyorum. Tüm işlemler için elektriğimi buradan kullanıyorum. Aydınlatma, televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi her türlü elektronik aletimiz çalışıyor" dedi.

EVLERİNE ZİYARETLER ARTTI

Sistemi merak eden herkesin evlerini ziyaret ettiğini belirten, Çolak, "Bunu gençliğimde de denemiştim, bir ev yapıyorduk, oraya pervane koymuştum ve aydınlatma için kullanıyorduk. Daha sonra pervaneyi buraya kurdum. Biraz da internetten araştırdık. Ben burayı yaptıktan sonra yaklaşık 20 kişi geldi bakmaya. Evimiz ziyaret yeri gibi oldu. Herkes gelip görmek istiyordu. Tarif ettim yapanlar da oldu. Şu an köy evinde bu şekilde elektrik kullananlar var. Kullananların hepsi de gayet memnun. Korona virüs ilk çıktığı zaman Eskişehir'deydik. Buraya geldik. Kendimizi izole etmiş olduk. Yalnız kaldık hiçbir yere çıkmadık. Koronavirüsten korunmak için çok iyi oldu" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER