Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor
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Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | Sağlık

Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Etler ne kadar küçük parçalanmış olursa o kadar sindirimi kolay olacaktır"DÜZCE– Kurban Bayramında et tüketimine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya: "Etler ne kadar küçük parçalanmış olursa o kadar sindirimi kolay olacaktır"

DÜZCE– Kurban Bayramında et tüketimine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Etler ne kadar küçük parçalanmış olursa o kadar sindirimi kolay olacaktır" dedi.

Günlük beslenme alışkanlıklarımızın dışına çıktığımız kurban bayramında, özellikle et ve tatlı tüketimi iki katına çıkıyor. Ancak kırmızı et, doğru pişirilmediği ve dengeli tüketilmediği takdirde bir takım sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kurban Bayramında artan et tüketimi sonrasında ortaya çıkacak sindirim sistemi rahatsızlıklarına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Bizim kültürümüzde, dinimizde Kurban Bayramı önemli bir bayramımız ve bu bayramda çoğunlukla kurban kesilmekte, kurban etlerinin tüketimi söz konusu olmakta. Her ne nedenle olursa olsun kurban bayramı zamanında ülkemizde et tüketimi birçok kesimde artıyor. ve çoğunlukla da sindirim sistemi rahatsızlığı insanlarda görülebiliyor" dedi.

"Sindirim sisteminde aşırı derecede zorlanmaya neden olur"

Etlerin iyi pişirilmesinin önemine değinen Kaya, "Bizim uzun süredir devam ettirdiğimiz alışkanlığımızı birden bire değiştirmemiz sindirim sisteminde bir şoka neden oluyor. Çünkü sindirim sistemi daha önceleri sebze ile daha çok haşır neşir, sebzeyi sindirmeye alışık eti az miktarda sindirirken birden bire çok yüksek proteinli gıdalarla uğraştığında artık sindirim sisteminde bir normalleşme söz konusu oluyor. Bir de etin sindirimi zaten normal şartlarda biraz zordur. Kurban etleri de karışık olur. Çok iyi pişmeyen yerleri, çok iyi pişen yerleri hepsi bir karışık olmaktadır ve çoğunluklu çok pişirilememektedir. Çok iyi pişmemesine bağlı olarak da bu etler tüketildiğinde sindirim sisteminde aşırı derecede zorlanmaya neden olur ve bu zorlanmanın sonucunda da bazı kişilerde geçici sindirim sistemi rahatsızlığına neden olabilmektedir. Hazımsızlık şikayetleri daha çok görülür. Eskiden sindirim sisteminde hastalığı olan kişilerde bu durumlar biraz daha şiddetlenebilir, bazı insanlar bunu çok iyi hissedebiliyorlar" diye konuştu.

"Kıyma tercih edin"

Kurban etlerini kıyma yaparak tüketmenin daha faydalı olabileceğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Mümkün olduğunca eski beslenme alışkanlıklarımızı çok değiştirmemek gerekiyor, buna dikkat etmek lazım. Kurban etlerinin bir miktar dinlendirilmesinde fayda var, sindirim için faydalı olur. Pişirmeden önce terbiyelemek gerekebilir, bunun sindirime faydası vardır. Etler ne kadar küçük parçalanmış olursa o kadar sindirimi kolay olacaktır. Kıyma bunların içerisinde en iyi sindirime uğrayanıdır. Mümkün olduğunca kıyma, köfte tarzında tüketmek kurban etleri için daha mantıklı olabilir çünkü karışık bir et olduğu için yani hayvanın her tarafından et olduğu için sindirimleri çok farklı olacaktır. Bu nedenle kıyma şeklinde tüketilmesi ve kıyma ürünleri şeklinde tüketilmesi çok daha sindirimi kolaylaştırabilir. Çok fazla et tüketmemek gerekir. Yine eskiye benzer olarak sebzelerin tüketimini arttırmak, sebzeli şekilde yemekler yapmak gerekir" şeklinde konuştu.

Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor
Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor
Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor
Kurban etlerinin sindirimini bu yöntem kolaylaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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