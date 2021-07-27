Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta hayırseverler aracılığıyla kesilen 118 büyükbaş kurban ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Sivas'ta hayırseverler aracılığıyla kesilen 118 büyükbaş kurban ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneğinin her yıl düzenlediği vekaletle kurban kampanyası kapsamında bu yıl 118 adet büyükbaş kurban kesildi. Kurban hisse bedelinin tüm masraflar dahil bin 850 TL olarak açıklanmasının ardından hayır sahipleri, Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bağış yaptı. Kurban Bayramının birinci günü büyükbaş kurbanlıklar, 7'şerli olarak hisse sahipleri adına et kombinasında kesildi. Bayramın birinci günü kurban kesimlerinin tamamlanmasının ardından karkas şeklindeki etler, dinlendirilmek üzere soğuk hava deposuna yerleştirildi. İkinci günü parçalanan ve kemiklerinden sıyrılan etlerin bir kısmı 5'er kilogramlık paketler halinde pay sahiplerine verildi.

Bağışçılar memnun

Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışlarının yanı sıra kestikleri kurbanlardan pay getiren hayır sahipleri de oldu. Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına 5 kg'lık hisselerinin yanı sıra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in Kurban Bayramı tebrik mesajı birer adet gül ile birlikte hanelere ulaştırıldı. Diğer yandan kurban payı almak için dernek merkezine gelen bağışçılar, kurban kampanyasına katılmaktan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, bu vesile ile hem kurban kestirdiklerini hem de ihtiyaç sahiplerine Gıda Bankası aracılığı ile yardım ettiklerini ifade ettiler. - SİVAS

Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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