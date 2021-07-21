Kurban Bayramında kaçak içki mesaisi
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Kurban Bayramında kaçak içki mesaisi

Kurban Bayramında kaçak içki mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler ilçeye kaçak içki sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler ilçeye kaçak içki sokmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Şahsın otomobilinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı polisler Kurban Bayramı'nda da suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye çok sayıda kaçak içki getirileceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Kuştur polis noktasında 35 AG plakalı otomobili durduran polisler otomobilde yaptıkları aramada 36 adet rakı, 13 adet viski, 24 adet votka başta olmak üzere toplamda 72 adet kaçak alkol ele şişesi geçirildi. Otomobilde bulunan A.G. isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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