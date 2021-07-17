Son dakika haberleri: Bakanlıktan sıcak çarpmasına karşı uyarı

Son dakika haberleri: TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan hava tahmin raporunda, Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan hava tahmin raporunda, Kurban Bayramı'nda mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu' yayımlandı. Rapora göre, hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram arifesinde ve bayramın birinci günü önemli yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bayramın dördüncü günü Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA DURUMU Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 derece, Ankara'da 36-40 derece, İzmir'de 32-36 derece, Antalya'da 33-36 derece, Samsun'da 29-31 derece, Erzurum'da 30-34 derece, Diyarbakır'da 40-43 derece olacağı tahmin ediliyor. 'SICAK ÇARPMASI' UYARISI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz