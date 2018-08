Kurban Bayramı'na Doğru

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz mesajında, milli kimlik bilincinin artmasının ve gerçek anlamda bir büyük birliğin sağlanmasının, varlığı da yokluğu da paylaşmaktan geçtiğini belirtti.

Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki mükellefiyetinin, bayramın gerçek anlam ve mesajında saklı olduğunu dile getiren Filiz, şunları kaydetti:

"Her türlü kötülüğün iyiliklere ve güzelliklere kurban edilmesini diliyorum. Barış, dayanışma, sevgi medeniyeti olan İslam'ın evrensel mesajına insanlık bugün dünden daha çok muhtaç. Bayramın kin, nefret ve kan deryasına dönüşen dünyamıza sevgi, insanlık ve barış mesajı olmasını temenni ediyorum. Her bayram bir gönül alma, her bayram kucaklaşma, kaynaşma ve bir yakınlaşma vesilesidir. Bayram demek yardımlaşmak, paylaşmak demektir. Bayram vesilesiyle özellikle kimsesiz, yetim ve sokakta kalmış çocukların yüzünü güldürerek gönüllerini almalı, yakınlarını teröre kurban veren ailelerimizin yaşadığı burukluğu bayrağımızı daha yükseklere taşıyarak, teselli etmeliyiz. Teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizin ve bunların muhterem ailelerinin akıllardan çıkarılmaması, her fırsatta hatırlanmaları ahde vefanın da bir gereğidir."

Filiz, Türkiye'ye ekonomik anlamda yoğun saldırıların yapıldığı bu günlerde, Kurban Bayramı'nın yeni bir soluk olması, yeni bir umut ve hedef birlikteliği sağlamasını da dileyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin geleceğine şerh düşmeye, çembere almaya, ipotek koymaya kalkışan yerli ve yabancı odaklara tıpkı bayram ruhuyla direnmek lazımdır. Milletimizi içten içe eritme, günden güne bölme hevesinde olanlara karşı Türk tarihinin ilham ve mirasıyla karşı koymak, maneviyatımızda açılmak istenen gediklere fırsat vermeden bayram coşkusuyla safları sıkı tutmak gerekmektedir. Acılarımızdan memnun olanlara, kayıplarımızdan sevinç duyanlara, bölünmemizi umutla bekleyenlere aradıkları ortamı ve özledikleri karanlık günleri göstermemek için bayram günlerindeki müşterek hissiyatımızla karşı durmalı, milli, ahlaki, vicdani ve kalbi değerlerle aşılmaz burç olmalıyız."