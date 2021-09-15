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Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz"

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz" Dr. Mücahit Kıvrak: "Kuraklıkla mücadele için yerli çeşitleri artırmalıyız" "Bir dekar arazide bir puanlık organik madde artışı 25 ton suyu toprakta tutuyor" Yaşanan küresel iklim değişiklikleri sebebiyle Kuzey...

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz"

Dr. Mücahit Kıvrak: "Kuraklıkla mücadele için yerli çeşitleri artırmalıyız"

"Bir dekar arazide bir puanlık organik madde artışı 25 ton suyu toprakta tutuyor"

BALIKESİR - Yaşanan küresel iklim değişiklikleri sebebiyle Kuzey Ege'de kuraklık zeytinlikleri olumsuz etkiliyor. Dr. Mücahit Kıvrak, yerli türlerin su ihtiyacının daha az olduğuna işaret ederek, "Yerli çeşitlere daha çok önem vermeliyiz" dedi.

Küresel ısınmanın etkileri bütün dünyada görülmeye devam ederken, Kuzey Ege'de kuraklık zeytinlikleri olumsuz etkiliyor. Sıcak rüzgarlar ile kuraklığın yaz boyunca etkili olduğunu ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, "Bu sene temmuz ayında fön rüzgarları ile beraber sıcak hava dalgası hem Ege, hem de Akdeniz bölgesinde etkili oldu. Zeytinlerde ciddi su sıkıntısı baş gösterdi" dedi.

Kıvrak, "Kuraklık zeytinlerde tanenin küçülmesine, yağ veriminin azalmasına sebep oluyor. Bu aynı zamanda 1 sene sonraki zeytin ağacını hem sürgünlerine, hem de yapraklarına etki ediyor. Bu noktada barajlarda boşalma var. Hem Ege, hem de Akdeniz bölgesinde kuraklık var. Yer altı sularına yüklenildi. Yer altı suları stratejik sudur. Bu yüzden yer altı sularına yüklenmek sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Hem tarım, hem de Devlet Su İşleri bir arada, bundan sonraki süreçte sulu havzalarda dahil olmak üzere daha az su isteyen çeşitler dikmek zorundayız. Ekimini gerçekleştirmek zorundayız. Ülkemizde çok popüler olan yurt dışından gelen bazı çeşitler çok ciddi su istemekte, bundan sonraki süreçte yerli çeşitlere daha çok önem vermeliyiz" dedi.

Kıvrak, "Üreticilerimiz hasattan sonra organik madde miktarlarını arttırabilirler. Toprağın içerisinde 1 puan organik madde miktarının artması bir dekar arazide yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutulmasını sağlıyor. Kaolin kilini mevsim geldiği zaman ağaçlara atabilirler. Daha az su isteyen çeşitlere yönelebilirler. Özellikle suyun topraktan kaçmasını engelleyici sürüm metodları veya hiç sürüme girmeden bu işlemleri gerçekleştirebilirler" dedi.

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz

Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuraklık alarmı...'Zeytinde az su isteyen yerli çeşitler tercih etmeliyiz' - Haberler
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